Недалеко от въезда в Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха, на извилистую дорогу смотрит застрявшая в асфальте ракета "Смерч". Чтобы в нее не врезались автомобили, ее крылатый хвост обнесен несколькими камнями и лентой. Это первое видимое свидетельство ужасающего символа этой войны в Нагорном Карабахе - ракет "Смерч", которые заставляют людей в ужасе прятаться в бункерах и сеют огромные разрушения там, куда были запущены.

Разрушенный театр в городе Шуша ФОТО: Jānis Vingris

Как в Степанакерте, так и в центре Шуши улицы полны ракет - они торчат из тротуара или просто лежат на земле.

Одна из них даже лежит на балконе многоэтажного дома в Степанакерте.

В этой войне "Смерч" используется не только атакующей азербайджанской армией - армяне также имеют это ракетное вооружение. Ракеты "Смерч", выпущенные ими, достигли азербайджанских городов Мингечевир и Гянджа.

ФОТО: Jānis Vingris

"Смерч" представляет собой реактивную артиллерийскую систему с несколькими ракетами, взятую на вооружение армией СССР в 1987 году. Сейчас Россия продала это оружие не только Азербайджану и Армении, но и Беларуси, Алжиру, Китаю, Индии, Украине и другим странам.

Ракеты "Смерч" стали страшным символом нагорно-карабахского конфликта. Также широко распространена дезинформация: многие думают, что застрявшие в земле хвосты ракет еще не сдетонировали. В Нагорном Карабахе ходят слухи, что такие ракеты - специально созданный Россией массовый брак, с целью не допустить их запуск по территории самой России. Однако правда в другом.

Выпущенная ракета освобождается от взрывчатых веществ (например, кассетных бомб, которые разбрасываются по большой площади) еще до того, как достигнет земли, а освободившаяся часть ракеты продолжает лететь, пока не упадет на землю.

БМ-30 или ракетная система "Смерч" ФОТО: JUAN BARRETO/AFP/SCANPIX

Отделившиеся от ракеты кассетные бомбы опускаются на парашюте и взрываются невысоко над землей, создавая волну поражающих осколков.

Ракетный комплекс "Смерч" предназначен для уничтожения вражеских солдат, бронетехники и укреплений противника на расстоянии 20-70 км. Полностью заряженная система вмещает 12 боевых зарядов.

ФОТО: Jānis Vingris

300-миллиметровые заряды "Смерч" оснащены топливными двигателями, ракеты имеют длину 7,6 метра и вес 800 килограммов каждая. Вес боеголовки - 280 килограммов. Ракеты могут запускаться по одной или в залпе из 12 ракет. Полный запуск залпа занимает 38 секунд.

Вероятно, пройдет немало времени, прежде чем эти крылатые ракетные хвосты будут вытащены из земли и перестанут напоминать о разрушительной войне в Нагорном Карабахе в 2020 году.