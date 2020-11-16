Первый клиент - и сразу Valentino. Фешн-иллюстратор Алина из Латвии об успехе, гардеробе и критике

Алина Гринпаука - фэшн-иллюстратор, она сотрудничала с Valentino, Alberta Ferretti и Tiffany & Co, а издательство Taschen включило ее в число 100 лучших иллюстраторов мира. Что еще? Совсем недавно Алина открыла первое арт-пространство, посвященное жанру иллюстрации в Балтийском регионе - Metro Store Riga.
К успеху мирового уровня Алина пришла за год. После окончания Латвийской академии художеств молодая художница начала сотрудничать с различными модными брендами.
"В Instagram я создала свое портфолио, публиковала работы. То, что действительно необходимо для молодых художников и иллюстраторов - показывать остальным то, что ты делаешь.
У меня появилось большое количество новых подписчиков, и это было отличное начало", - рассказывает молодая художница о ключе к своему первому успеху.
После пандемии Алина хотела бы видеть мир более чутким: "Я думаю, что следующий и последующий год будет интересным. (...) В самом начале, конечно, все остановилось, никто ничего не знал.
Иллюстратор признает, что искусство для нее - это процесс вдохновения, самоисследования и самовыражения.
Это развитие души: "Я не знаю, кто такая Алина. Я меняюсь и думаю, что это бесконечный процесс. Этот диалог никогда не заканчивается, и каждую новую секунду я задаю себе новые вопросы, двигаясь вперед. Это просто бесконечная история".
Видео: О важности Instagram и новых алгоритмах
"Я достаточно быстро приучила себя к тому, что критика - это нормально. Если ты работаешь с клиентом, и ему что-то не нравится, это нормально. (...) Чтобы получать удовольствие, необходима внутренняя гармония, здоровый образ жизни, сбалансированное питание, упражнения, сон и так далее. Сейчас изменились и алгоритмы в Instagram. Без инвестирования и продвижения ты никуда не вырастешь. (...) Это бизнес", - рассуждает о социальных сетях Алина.
Видео: О критике
"Я очень долго выбираю одежду, и у меня относительно небольшой гардероб. Сейчас я нахожусь на этапе, когда могу выбирать более дорогие и качественные вещи, которые прослужат мне дольше. Можно выбрать тренды, которые потом придется выбросить, а можно выбрать что-нибудь более классическое. Я за второй вариант - хорошие бренды и хорошие ткани", - рассказывает Алина о своем чувстве моды.
Видео: О создании гардероба
Это 5-й эпизод Femme Fatale. Каждую субботу на YouTube-канале PERSONĪBA у вас есть возможность встретить по-настоящему сильных, вдохновляющих и страстных женщин, которые своим жизненным и профессиональным опытом способны вдохновлять не только себя, но и окружающих их людей. Цель шоу - вдохновить женщин заботиться о себе, вдохновляясь секретами и ключами к успеху известных женщин в обществе. "Их разные жизненные истории не только позволяют понять уникальность каждой из них, но и неизбежно "заражают", заставляют задуматься, прислушаться к себе и поверить в свои способности", - говорит ведущая передачи Майя Розите-Криштопане.
Все эпизоды Femme Fatale - по ссылке.