Женщина-трансгендер об отношениях с Ренатой Литвиновой, сексе и разнице мужского и женского оргазма

ФОТО: скриншот с youtube.com

Наташа Максимова - первая женщина-трансгендер, которая оказалась на обложке глянцевого издания в России. В Москве она известна как светская львица и экс-помощница Ренаты Литвиновой. Наташа долгое время уже находилась в "светской тусовке", но тема пола никогда не затрагивалась. До того момента, пока она не дала большое интервью изданию Tatler, а также не попала на его обложку в апреле 2020-го.

Первое женское имя

О своем мужском имени женщина не решилась говорить, но фамилия такой и была - Максимов. До 21 года, пока она не уехала за границу, Наташа была вынуждена откликаться на мужское имя. Первое женское имя, по ее признанию, - Меган. В 23 года. В честь французской модели Меган Дуглас. Почему позднее она все же стала Наташей, она не сказала.

Меган Дуглас ФОТО: скриншот с youtube.com

О сексе до смены пола

"У меня лично не было сексуальных отношений до момента перемены пола. Потому что я не то чтобы очень рациональный человек, но я анализирую все. И я понимала, что я в тот момент, даже если буду называть себя Наташей, Меган, кем угодно, но у меня там вот, в нижнем отсеке, есть что-то другое, нежели женские половые органы,

то это будет называться гомосексуализмом, если я вступлю в связь с мужчиной. 4

Я не говорю, что это плохо или хорошо, но для меня это было просто неприемлемо. Мне кажется, что я была самым главным покупателем всевозможных косметических продуктов, которые создавали пену в ванне. Потому что, не дай Бог, принимаешь ванну - и наткнешься не на то, что нужно", - призналась Наташа, уточнив, что ей было противно смотреть на свое прежнее тело. Она также отметила, что до операции сексуальный интерес был исключительно к мужчинам.

Про отличия мужского и женского оргазма

"С какого-то 98-97 года, короче говоря, тебе могут сделать клитор так, что да, ты испытываешь все чувства, и плюс все-таки мне кажется, что у нас, девочек, это в голове", - призналась Наташа, говоря об отличиях оргазмов у разных полов.

"Лично мой женский оргазм намного сильнее", - сказала она, отметив, что, когда ты женщина, тут должны сыграть все факторы - физический, эмоции и разум.

Про мужчин, которые узнавали, что Наташа раньше была мальчиком