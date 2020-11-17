Женщина-трансгендер об отношениях с Ренатой Литвиновой, сексе и разнице мужского и женского оргазма

16 ноября гостьей YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" стала женщина-трансгендер Наташа Максимова. В интервью были затронуты темы смены пола, секса и отношений Наташи с Ренатой Литвиновой.
Наташа Максимова - первая женщина-трансгендер, которая оказалась на обложке глянцевого издания в России. В Москве она известна как светская львица и экс-помощница Ренаты Литвиновой. Наташа долгое время уже находилась в "светской тусовке", но тема пола никогда не затрагивалась. До того момента, пока она не дала большое интервью изданию Tatler, а также не попала на его обложку в апреле 2020-го.
Первое женское имя
О своем мужском имени женщина не решилась говорить, но фамилия такой и была - Максимов. До 21 года, пока она не уехала за границу, Наташа была вынуждена откликаться на мужское имя. Первое женское имя, по ее признанию, - Меган. В 23 года. В честь французской модели Меган Дуглас. Почему позднее она все же стала Наташей, она не сказала.
О сексе до смены пола
"У меня лично не было сексуальных отношений до момента перемены пола. Потому что я не то чтобы очень рациональный человек, но я анализирую все. И я понимала, что я в тот момент, даже если буду называть себя Наташей, Меган, кем угодно, но у меня там вот, в нижнем отсеке, есть что-то другое, нежели женские половые органы,
то это будет называться гомосексуализмом, если я вступлю в связь с мужчиной.
Я не говорю, что это плохо или хорошо, но для меня это было просто неприемлемо. Мне кажется, что я была самым главным покупателем всевозможных косметических продуктов, которые создавали пену в ванне. Потому что, не дай Бог, принимаешь ванну - и наткнешься не на то, что нужно", - призналась Наташа, уточнив, что ей было противно смотреть на свое прежнее тело. Она также отметила, что до операции сексуальный интерес был исключительно к мужчинам.
Про отличия мужского и женского оргазма
"С какого-то 98-97 года, короче говоря, тебе могут сделать клитор так, что да, ты испытываешь все чувства, и плюс все-таки мне кажется, что у нас, девочек, это в голове", - призналась Наташа, говоря об отличиях оргазмов у разных полов.
"Лично мой женский оргазм намного сильнее", - сказала она, отметив, что, когда ты женщина, тут должны сыграть все факторы - физический, эмоции и разум.
Про мужчин, которые узнавали, что Наташа раньше была мальчиком
"У меня была такая странная история: в Париже в меня влюбился один парень. Из волшебной семьи, и он учился на политолога, он не знал обо мне ничего. У меня так получается, что - либо сразу понимают, кто я, либо вообще не понимают. И он был влюблен, но ничего между нами не было. И добрые люди ему рассказали, что Наташа - не совсем Наташа в прошлом и... Он деликатно сказал мне:
"Ты знаешь, я тебя очень люблю, но ты недостаточно женщина для меня",
- рассказала Наташа.
По признании женщины, только один раз ей пришлось скрывать это:
"Пацан, с которым я была и ради него готова была стать иудейкой - он ничего не знал. И это было так сложно - я вначале не сказала, а он провоцировал меня, говорил, что это невозможно". Дошло даже до того, что Наташа покупала тампоны, а кровь для них - "в кошерной мясницкой". В итоге она не смогла так жить, понимала, что ее не примет семья, и они разошлись.
Об отношениях с Ренатой Литвиновой
"Я очень не люблю русское слово "компаньонка", потому что оно какое-то странное. Но мне очень нравится во французском варианте - "дам де компани". Во время монархии было не зазорно, а даже почетно быть фрейлиной. Да, я была фрейлиной Ренаты, чем очень даже горжусь", - рассказала Наташа.
Согласно ее словам, Литвинова платила ей "немного" - около двух тысяч евро в месяц. В данном статусе она проработала с 2014 года до конца 2019-го. О том, почему их пути разошлись, она точно не сказала, но призналась, что между ними случился конфликт. Обиды сейчас нет, и женщины до сих пор общаются.
По признанию Наташи, расставаться было тяжело и влюблена она в нее "до сих пор".
"Я очень ее люблю", - призналась Максимова.
В чем Земфира помогла маме Наташи
В прошлом году мама Наташи упала и сломала шейку бедра. Маме 80 лет, она рассказала дочери об этом через пять дней.
"Оказалось, что все это стоит денег. И, кстати, мне в этом очень помогла Земфира Талгатовна, за что я ей очень благодарна. И сделала она это безумно деликатно. Она просто сконтактировала какие-то финансовые организмы и все взяла на себя".
Видео: Выпуск "Осторожно, Собчак!" с Наташей Максимовой