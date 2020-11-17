Новые подробности убийства младенца в Эзерниеки

Единственный, кто осмелился заговорить об этом - это Марис, сосед подозреваемой.

"Я все еще в шоке. Я даже представить себе не мог, что мать может убить собственного ребенка. У нее были мысли избавиться от ребенка, но она говорила о приюте. Но что это может дойти до такого... Для меня это неожиданно", - говорит сосед.

Мужчина вспоминает, что вечером 11 ноября он увидел несколько автомобилей во дворе и обратил внимание на необычную активность, но не осознал, что это были сотрудники криминальной полиции, которые приехали сюда, потому что получили информацию об убийстве младенца. Местные жители рассказывают, что незадолго до этого женщина позвонила своей лучшей подруге и рассказала об убийстве, а девушка сразу же обратилась в полицию.

"Получается, она убила ребенка дома, положила в коляску и отвезла, как я слышал, туда, за детский сад. Где-то в лесу бросила в яму и закопала", - рассказывает сосед.

У молодого человека, который жил за стеной, также есть версия, почему женщина решила пойти на такой шаг.

"Она сетовала, что ребенок мешает ее личной жизни. К ней приходило много парней. Могло быть так, что в один день приезжали по 2-3 парня. Это было... Было видно, что она относилась к ребенку очень холодно. Она не хотела с ним возиться. Даже когда она приходила к нам, я ее отругал за то, что ребенок плохо пахнет и его нужно вымыть", - говорит мужчина.

Против женщины начат уголовный процесс по факту убийства лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Наказание по этой статье предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет и условный надзор на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой. Женщина арестована. Местная полиция сообщает, что она уже призналась в содеянном, но расследование все еще продолжается. Также необходимо удостовериться, что подозреваемая была вменяемая.

"В том-то и дело, понимаете, она не может адекватно и конкретно объяснить свои действия.

Поэтому мы говорим, что будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая также квалифицирует ее действия. Осознавала она свои действия или нет. Она психически больна или нет. На первый взгляд - адекватная женщина", - говорит Артур Плинта, начальник отдела криминальной полиции Госполиции Краславского края.

Ранее сообщалось, что 11 ноября полиция получила сообщение о том, что жительница Эзерниекской волости Дагдского края 1998 г. рожд. убила своего малолетнего сына. В ходе оперативных мероприятий в лесном массиве был обнаружен труп ребенка 2019 г. рожд. Мать ребенка была немедленно задержана и призналась в содеянном.