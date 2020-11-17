Вт, 17.11.2020
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Кришьянис Кариньш

По подозрению в коррупции задержан высокопоставленный чиновник СГД

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с управлением налогово-таможенной полиции на прошлой неделе задержало по подозрению в коррупции высокопоставленного сотрудника налоговой службы, сообщили агентству LETA в СГД.

Задержание чиновника предотвратило попытку коррупционных действий в связи с оборотом акцизных товаров на таможне.

С чиновником СГД расторгнуты трудовые отношения.

По факту преступных действий начат уголовный процесс. В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

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