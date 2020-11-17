По подозрению в коррупции задержан высокопоставленный чиновник СГД

Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с управлением налогово-таможенной полиции на прошлой неделе задержало по подозрению в коррупции высокопоставленного сотрудника налоговой службы, сообщили агентству LETA в СГД.