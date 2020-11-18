Huawei Watch GT2 Pro: со вкусом оформленный дизайн и параметры в сотне видов спорта

Титановый корпус и сапфировое защитное стекло придают этому смарт-устройству вид часов бизнес-класса.
Если что-то делать с полной отдачей и от души, то результат обязательно будет. Эту аксиому смело можно применить к сегменту умных часов Huawei. Пять лет назад компания начала с очаровательных, но скромных Watch, а этой осенью уже представила Watch GT2 Pro - умные часы, сочетающие в себе лучшее из предыдущих моделей и настоящий дизайн бизнес-класса. А именно корпус выполнен из титана, а OLED-дисплей покрыт прочным сапфировым защитным слоем. Элитный образ отлично дополняет коричневый кожаный ремешок.
В среднем Huawei выпускает новую модель умных часов каждые шесть месяцев, добавляя в каждую из них невиданные возможности. Год назад свет увидели первые умные часы Huawei со встроенным динамиком и микрофоном Watch GT2, которые позволили пользователю разговаривать по телефону, не касаясь подключенного телефона. Весной этого года следом вышли часы спортивного дизайна Watch GT2e, удивляющие способностью измерять параметры физической активности в сотне видов спорта, а также уровень кислорода в крови. Однако в нем не было микрофона и динамика, поэтому пользователям приходилось выбирать наиболее необходимые опций.
С Watch GT2 Pro эта проблема решена, потому что они включают в себя все: от звонков, измерения 100 видов спорта до элитного дизайна. С учетом этого набора неожиданным является то, что часы работают не менее 10 дней без подзарядки.
Janis Vevers
Элитарно-спортивный
Несмотря на базовый материал корпуса, часы выглядят эстетично и совсем не тяжеловесны - всего 52 грамма, что немного для устройства с 1,39-дюймовым OLED-дисплеем. Толщина 1,14 сантиметра заметна, и Watch GT2 Pro сложно спрятать под более узким рукавом. Они еще толще на миллиметр за счет выступа датчиков в нижней крышке керамики. Положение спасает только гладкая поверхность экрана и закругленные углы корпуса, так что зацепиться за одежду можно только двумя кнопками управления с правой стороны.
Только перед тем, как зайти в хлорированный бассейн, следует подумать о замене ремешка на что-то резиновое. Коже может не понравиться едкая вода. Хорошая новость заключается в том, что стандартный набор ремешков диаметром 22 мм очень богат, и их легко заменить.
Что касается функций, то Watch GT2 Pro предлагает пользователю широкую гамму возможностей. В дополнение к обычным счетчикам шагов и калорий, а также пульсу, эти часы контролируют уровень кислорода в крови, уровень стресса, качество сна и оснащены барометром. Приятно, что шагомер, в отличие от многих фитнес-браслетов, не слишком чувствителен. В наших долгих экспериментах он действительно перечислял только шаги, а не движения рук. Некоторые другие умные помощники считают, что "собирают" 10 тысяч шагов сидя за компьютером или стуча по клавишам клавиатуры.
Huawei
Говори через часы
Не менее важна возможность отвечать и совершать звонки не только из списка недавних звонивших, но и из списка ваших контактов. Удобно управлять автомобилем или заниматься активными делами, ведь нет необходимости брать телефон в руки. Микрофон достаточно чувствительный, динамик достаточно громкий, так что часы не нужно подносить близко ко рту. Мощный динамик также пригодится для воспроизведения музыки с вашего устройства, например, во время занятий спортом. 4 ГБ встроенной памяти позволяют разместить до 500 песен, которые воспроизводятся четко и громко.
Единственный недостаток - обмен сообщениями. В полном размере часы отображают только текстовые сообщения и сообщения WhatsApp. В электронных письмах отображаются только отправитель и имя, а не остальной текст. Возможности ответить нет совсем, приходится невольно брать телефон.
Janis Vevers
На радость для любителей спорта эти часы распознают около сотни видов спортивных дисциплин и предлагают 13 курсов бега: как простые программы для новичков, так и интервальные.
Замеры выглядят вполне надежно, а GPS-датчик с точностью отмечает путь на карте - синяя линия действительно ведет по дороге, а не через канаву или поле.
В отличие от недавно описанного гибрида часов и браслета Huawei Watch Fit, в этом устройстве нет виртуального тренера.
Janis Vevers
Заражай без проводов
Наконец-то часы Huawei поддерживают настоящую беспроводную зарядку, поэтому прилагаемая док-станция больше не нужна, если у вас дома уже есть системная подставка Qi. Вы также можете использовать беспроводную реверсивную зарядку вашего смартфона. Однако ее не придется часто применять. При использовании Watch GT2 Pro с постоянно включенным экраном и измерении тренировки с включенным GPS в течение одного часа в день, часы будут работать около 10 дней без подзарядки. В энергосберегающем режиме с черным экраном в режиме "бездействия" время работы "растягивается" до 14 дней. Ничего подобного не могут предложить часы с аналогичным набором функций и таким же качественным OLED-экраном с разрешением 454x454 пикселей.
Устройство Huawei также выгодно отличается качественным и красивым корпусом, а также точными измерениями физической активности. На ум приходят никакие другие смарт-часы, предлагающие такой набор опций за 300 евро.
Huawei