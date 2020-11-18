Huawei Watch GT2 Pro: со вкусом оформленный дизайн и параметры в сотне видов спорта

Если что-то делать с полной отдачей и от души, то результат обязательно будет. Эту аксиому смело можно применить к сегменту умных часов Huawei. Пять лет назад компания начала с очаровательных, но скромных Watch, а этой осенью уже представила Watch GT2 Pro - умные часы, сочетающие в себе лучшее из предыдущих моделей и настоящий дизайн бизнес-класса. А именно корпус выполнен из титана, а OLED-дисплей покрыт прочным сапфировым защитным слоем. Элитный образ отлично дополняет коричневый кожаный ремешок.

В среднем Huawei выпускает новую модель умных часов каждые шесть месяцев, добавляя в каждую из них невиданные возможности. Год назад свет увидели первые умные часы Huawei со встроенным динамиком и микрофоном Watch GT2, которые позволили пользователю разговаривать по телефону, не касаясь подключенного телефона. Весной этого года следом вышли часы спортивного дизайна Watch GT2e, удивляющие способностью измерять параметры физической активности в сотне видов спорта, а также уровень кислорода в крови. Однако в нем не было микрофона и динамика, поэтому пользователям приходилось выбирать наиболее необходимые опций.

С Watch GT2 Pro эта проблема решена, потому что они включают в себя все: от звонков, измерения 100 видов спорта до элитного дизайна. С учетом этого набора неожиданным является то, что часы работают не менее 10 дней без подзарядки.

Janis Vevers

Элитарно-спортивный

Несмотря на базовый материал корпуса, часы выглядят эстетично и совсем не тяжеловесны - всего 52 грамма, что немного для устройства с 1,39-дюймовым OLED-дисплеем. Толщина 1,14 сантиметра заметна, и Watch GT2 Pro сложно спрятать под более узким рукавом. Они еще толще на миллиметр за счет выступа датчиков в нижней крышке керамики. Положение спасает только гладкая поверхность экрана и закругленные углы корпуса, так что зацепиться за одежду можно только двумя кнопками управления с правой стороны.

Приятно, что даже устройство бизнес-класса сохраняет стандарт водонепроницаемости 5ATM, поэтому его можно без проблем использовать на тренировках.

Только перед тем, как зайти в хлорированный бассейн, следует подумать о замене ремешка на что-то резиновое. Коже может не понравиться едкая вода. Хорошая новость заключается в том, что стандартный набор ремешков диаметром 22 мм очень богат, и их легко заменить.