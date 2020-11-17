Вт, 17.11.2020
Вирусу нужен хозяин - он должен передаваться. Он не может сохраняться долго в одном человеке, поэтому он может быть поборот за месяц. Если тот, кто заболел, отсиживается дома и не передает вирус дальше - все, вопрос решен. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

Рекорды тепла, дождь и порывистый ветер: синоптики о погоде на 18 ноября

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В среду температура воздуха повысится до +6..+9 градусов на востоке страны и до +10..+12 градусов на остальной территории Латвии, будут побиты рекорды тепла для 18 ноября, прогнозируют синоптики.

Порывы южного, юго-западного ветра составят 12-17 м/с, ночью на побережье ожидаются порывы скоростью до 20 м/с.

По всей стране синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем.

В Риге днем ожидается небольшой дождь, порывы южного, юго-западного ветра составят 15 м/с. В течение дня дождь немного стихнет, а температура воздуха повысится до +11..+12 градусов.

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