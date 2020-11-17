Рекорды тепла, дождь и порывистый ветер: синоптики о погоде на 18 ноября

В среду температура воздуха повысится до +6..+9 градусов на востоке страны и до +10..+12 градусов на остальной территории Латвии, будут побиты рекорды тепла для 18 ноября, прогнозируют синоптики.
Порывы южного, юго-западного ветра составят 12-17 м/с, ночью на побережье ожидаются порывы скоростью до 20 м/с.
По всей стране синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем.
В Риге днем ожидается небольшой дождь, порывы южного, юго-западного ветра составят 15 м/с. В течение дня дождь немного стихнет, а температура воздуха повысится до +11..+12 градусов.