Коррупционный скандал в СГД: прозвучало имя задержанного высокопоставленного сотрудника

Задержанным на прошедшей неделе должностным лицом Службы госдоходов (СГД) является теперь уже бывший руководитель отдела расследования таможенных дел управления налогово-таможенной полиции Андрис Аболс, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
В сообщении для СМИ налоговая служба не называет должность и имя задержанного чиновника.
Как сообщалось, на прошлой неделе управление внутренней безопасности СГД в сотрудничестве с управлением налогово-таможенной полиции по подозрению в коррупции задержало высокопоставленного сотрудника налоговой службы.
Задержание чиновника предотвратило попытку коррупционных действий в связи с оборотом акцизных товаров на таможне.
По факту преступных действий начат уголовный процесс.