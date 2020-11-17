Коррупционный скандал в СГД: прозвучало имя задержанного высокопоставленного сотрудника

В сообщении для СМИ налоговая служба не называет должность и имя задержанного чиновника.

Как сообщалось, на прошлой неделе управление внутренней безопасности СГД в сотрудничестве с управлением налогово-таможенной полиции по подозрению в коррупции задержало высокопоставленного сотрудника налоговой службы.

Задержание чиновника предотвратило попытку коррупционных действий в связи с оборотом акцизных товаров на таможне.