Вт, 17.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

Коррупционный скандал в СГД: прозвучало имя задержанного высокопоставленного сотрудника

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Задержанным на прошедшей неделе должностным лицом Службы госдоходов (СГД) является теперь уже бывший руководитель отдела расследования таможенных дел управления налогово-таможенной полиции Андрис Аболс, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В сообщении для СМИ налоговая служба не называет должность и имя задержанного чиновника.

Как сообщалось, на прошлой неделе управление внутренней безопасности СГД в сотрудничестве с управлением налогово-таможенной полиции по подозрению в коррупции задержало высокопоставленного сотрудника налоговой службы.

Задержание чиновника предотвратило попытку коррупционных действий в связи с оборотом акцизных товаров на таможне.

По факту преступных действий начат уголовный процесс.

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