На Аляске пассажирский самолет при посадке сбил медведя

Взлетно-посадочную полосу пересекали два медведя. Экипаж, заметив их, сумел пропустить животных так, чтобы они пересекли полосу под самолетом. Однако, по сообщению капитана, вскоре он ощутил удар в левый борт лайнера. Тушу медведя обнаружили в нескольких футах от центра взлетно-посадочной полосы.