На Аляске пассажирский самолет при посадке сбил медведя

Самолет авиакомпании Alaska Airlines при посадке в аэропорту города Якутат сбил медведя, сообщает CNN.
Взлетно-посадочную полосу пересекали два медведя. Экипаж, заметив их, сумел пропустить животных так, чтобы они пересекли полосу под самолетом. Однако, по сообщению капитана, вскоре он ощутил удар в левый борт лайнера. Тушу медведя обнаружили в нескольких футах от центра взлетно-посадочной полосы.
В результате ЧП пострадал левый двигатель самолета. Члены экипажа и шесть пассажиров остались невредимы.
Вероятно, это первый медведь на Аляске, которого сбил самолет, сообщил представитель пресс-службы департамента транспорта штата.