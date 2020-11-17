Вт, 17.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог

На Аляске пассажирский самолет при посадке сбил медведя

ФОТО: AP/Scanpix

Самолет авиакомпании Alaska Airlines при посадке в аэропорту города Якутат сбил медведя, сообщает CNN.

Взлетно-посадочную полосу пересекали два медведя. Экипаж, заметив их, сумел пропустить животных так, чтобы они пересекли полосу под самолетом. Однако, по сообщению капитана, вскоре он ощутил удар в левый борт лайнера. Тушу медведя обнаружили в нескольких футах от центра взлетно-посадочной полосы.

В результате ЧП пострадал левый двигатель самолета. Члены экипажа и шесть пассажиров остались невредимы. 

Вероятно, это первый медведь на Аляске, которого сбил самолет, сообщил представитель пресс-службы департамента транспорта штата.

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