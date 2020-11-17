Полиция торопилась из Плявниеков в Кенгарагс: в ДТП пострадали шесть машин

"Он хотел повернуть, но сзади его настигла полицейская машина. Он, в свою очередь, въехал в Mini Cooper, Mini Cooper - в Audi, Audi - в Nissan. Nissan же в мой бусик", - рассказал человек, заснявший на видео последствия аварии.

Автор видео живет в Плявниеках, в первом доме на улице Улброкас, его автомобиль в этой аварии пострадал меньше всего. Мужчина отметил, что изначально узнал о внушительной аварии из социальных сетей.

Узнав на кадрах свою машину, он выбежал на улицу, где уже собрались другие владельцы поврежденных машин. 9

Мужчина рассказал программе Degpunktā, что водитель марки BMW остановился, чтобы пропустить встречный автомобиль и повернуть налево. Тем временем полицейские, ехавшие на бусике с включенными проблесковыми маячками и сиренами, не успели отреагировать, что привело к цепочке столкновений.

ФОТО: Кадр из сюжета Degpunktā

Выяснилось, что патрульная машина стражей порядка, которая так и не доехала до места назначения, спешила на вызов в окрестностях Кенгарагса, где другой экипаж коллег преследовал угонявшую Volvo. Водитель пересек один из перекрестков на красный свет, его заметила полиция и призвала нарушителя остановиться, но он не подчинился. В итоге полиции удалось догнать агрессивного водителя без дополнительных сил.

ФОТО: Кадр из сюжета Degpunktā

"Водитель Volvo, скрываясь, пересек рельсы, по пути повредив забор и металлические заграждения. Во время этого маневра водитель настолько повредил свой автомобиль, что дальнейшее движение было невозможно, поэтому он продолжил побег уже без машины. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Машиной управлял мужчина 1984 года рождения, он был задержан и помещен в изолятор временного содержания, поскольку предположительно он находился под воздействием наркотиков, но отказался от обследования. Водитель также не имел водительского удостоверения", - сообщили в Госполиции.

Полиция по подозрению в употреблении наркотиков также задержала пассажира Volvo.

В свою очередь по ДТП на улице Улброкас, в котором пострадали шесть машин, включая служебную, Дорожная полиция начала расследование.