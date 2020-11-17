Людей без масок для лица запрещено пускать в общественные места. Обслуживать тоже нельзя

Министерство здравоохранения пояснило, что все еще существует круг людей, которые в закрытых помещениях, например, в супермаркетах и других местах, не используют маски для рта и носа или используют их неправильно, тем самым подвергая себя и других риску заражения Covid-19.

"Таким образом, чтобы избежать, насколько это возможно, запрета или необоснованного ограничения определенных видов коммерческой деятельности, необходимо запретить организатору мероприятия или поставщику услуг предоставлять их лицу, которое не соответствует требованиям эпидемиологической безопасности", - пояснили в Минздраве.

В то же время изменения в правилах требуют от организатора мероприятия, поставщика услуг или владельца здания обеспечить, чтобы лица, которые не используют защиту для рта и носа или используют ее ненадлежащим образом, не были допущены в помещения. Поставщики услуг должны будут обеспечить, чтобы таким лицам услуги не предоставлялись.

Закон предусматривает административную ответственность за невыполнение обязательств, возложенных на организаторов мероприятий, поставщиков услуг и владельцев зданий.