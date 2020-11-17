Премьер предупредил о новых ограничениях, если заболеваемость Covid-19 продолжит расти

Премьер-министр после совместного заседания правительства и Совета по антикризисному управлению подчеркнул, что ситуация с распространением Covid-19 очень серьезная.

Кариньш выразил обеспокоенность тем, что система здравоохранения становится все более загруженной.

"Чтобы больницы могли увеличить количество коек для пациентов с Covid-19, они были вынуждены сузить спектр услуг, доступных для других пациентов", - сказал премьер. 4

Он отметил, что, если заболеваемость Covid-19 не снизится, а нагрузка на больницы продолжит расти, правительство будет вынуждено ввести еще более строгие ограничения.

Кариньш добавил, что правительство еще не приняло решение о введении более строгих ограничений, но подчеркнул, что ситуация с распространением Covid-19 серьезная.

"Призываю всех подумать о себе, своих родных, соседях, друзьях, ограничить контакты, не посещать, не собираться", - заявил премьер. 4

Как уже сообщал RUS TVNET, эпидемиологические показатели в Латвии имеют тенденцию к росту - количество случаев Covid-19 на прошлой неделе по сравнению с предыдущей увеличилось на 25,2%, а число проведенных тестов - на 2,6%, что свидетельствует об увеличении именно заболеваемости и не связано с ростом количества тестов.