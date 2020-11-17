Впредь контактных лиц пациентов с Covid-19 будет определять и работодатель. Что это значит?

Домашний карантин должно будет соблюдать каждое контактное лицо, независимо от того, предписано ли это SPKC, семейным врачом или ответственным лицом из рабочего коллектива.

В Минздраве поясняют, что для обеспечения наиболее эффективных мер по борьбе с Covid-19 необходимо как можно скорее выявлять лиц, которые находились в тесном контакте с инфицированным человеком.

В нынешних условиях, когда количество пациентов с Covid-19 составляет несколько сотен человек в день, из-за загруженности эпидемиологов SPKC не может оперативно идентифицировать всех контактных лиц, чтобы передать информацию их семейным врачам.

Следовательно, необходимо сделать систему идентификации контактных лиц более оперативной, по возможности отказавшись от участия SPKC в выявлении и информировании контактных лиц.

Впредь, если SPKC обнаружит, что инфицированный человек посетил коллектив - дошкольное учебное заведение, учебное заведение или рабочий коллектив - эпидемиолог проинформирует об этом руководство конкретного учреждения.

После этого задача руководства этого учреждения будет заключаться в выявлении людей, которые были в тесном контакте с инфицированным человеком, по определенным критериям. 2

Кто считается контактным лицом?

Контактными лицами будут считаться люди, которые в течение двух дней до лабораторного выявления вируса вступали в больным в контакт в течение не менее 15 минут и на расстоянии не более двух метров.

Человек также будет идентифицирован как контактное лицо, если он или она имели физический контакт, например, рукопожатие или объятия, с инфицированным человеком.

Контактными лицами также будут считаться люди, которые находились с больным в закрытом помещении, например, в комнате ожидания или помещении для совещаний, более 15 минут.

Дальнейшие действия

На основе этих критериев ответственное лицо создаст список контактов инфицированного, который будет отправлен в SPKC. Ответственное лицо также проинформирует выявленных контактных лиц или их законных представителей о произошедшем контакте с инфицированным человеком, об обязанности соблюдать домашний карантин и связаться с семейным врачом.

В свою очередь SPKC, получив список контактных лиц с места работы, удостоверится, что он составлен в соответствии с критериями, и отправит его в Национальную службу здравоохранения (NVD).