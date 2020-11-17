Доставка вакцины от Covid-19 в Латвию задерживается. Новый срок - январь

Министр отказалась назвать конкретную дату, когда вакцины могут прибыть в Латвию, заявив, что со стороны производителя все еще существует неопределенность.

Следовательно, вопрос о том, действительно ли вакцины будут доставлены в Латвию в январе, по словам Винькеле, в настоящее время не зависит ни от нее, ни от правительства в целом.

Однако она пояснила, что на одного человека приходится две дозы вакцины, которые вместе составляют один курс. Следовательно, упомянутым 800 000 жителей, т. е. числу людей, которые будут вакцинированы в Латвии, потребуется 1 600 000 доз вакцины.

По словам министра, за эти вакцины авансом заплачено 1,6 миллиона евро. Всего существует семь производителей, с которыми заключены соглашения Европейского союза, два из которых, по словам Винькеле, смогут относительно безопасно производить вакцины.

Кто получит вакцину первым?

Как уже прозвучало, первыми вакцину от Covid-19 в Латвии могут получить медицинские работники, а также сотрудники и клиенты социальных центров.

Далее вакцину получили бы лица старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и сотрудники оперативных служб.