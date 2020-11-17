Доставка вакцины от Covid-19 в Латвию задерживается. Новый срок - январь

Первые соглашения с производителем вакцины против Covid-19 AstraZeneca предполагали, что вакцины достигнут Латвии в конце декабря, но теперь производитель сообщил, что вряд ли их удастся получить раньше января, сообщила журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Министр отказалась назвать конкретную дату, когда вакцины могут прибыть в Латвию, заявив, что со стороны производителя все еще существует неопределенность.
Однако она пояснила, что на одного человека приходится две дозы вакцины, которые вместе составляют один курс. Следовательно, упомянутым 800 000 жителей, т. е. числу людей, которые будут вакцинированы в Латвии, потребуется 1 600 000 доз вакцины.
По словам министра, за эти вакцины авансом заплачено 1,6 миллиона евро. Всего существует семь производителей, с которыми заключены соглашения Европейского союза, два из которых, по словам Винькеле, смогут относительно безопасно производить вакцины.
Кто получит вакцину первым?
Как уже прозвучало, первыми вакцину от Covid-19 в Латвии могут получить медицинские работники, а также сотрудники и клиенты социальных центров.
Далее вакцину получили бы лица старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и сотрудники оперативных служб.
В настоящее время планируется, что в общей сложности вакцина, оплачиваемая государством, может быть предоставлена более чем 800 000 человек при условии, что это число может быть больше, если производители вакцины одобрят латвийский заказ.