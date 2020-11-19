Что нам готовит символ 2021 года - Белый Металлический Бык?

Стихия следующего года - Земля, и это время будет более спокойным, чем 2020 год, уверяют эксперты и рекомендуют готовиться к наступлению нового года заранее, чтобы задобрить его покровителя и непременно привлечь удачу. Год обещает быть интересным и богатым на события, а значит - расслабляться не придется.

Характеристика Быка по восточному гороскопу

Белый Металлический Бык по своему характеру спокоен и несколько консервативен. Он ценит трудолюбие, честность и семейные узы. Кроме того, влияние этого знака дает дополнительный стимул к исполнению заветных желаний, и тем, кто не ленится, покровитель года обязательно поможет осуществить задуманное.

Металл говорит о крепости и надежности, а значит -

цениться будут такие качества характера, как порядочность, терпение, сдержанность, ответственность и разумная осторожность.

В 2021 году будет время не только для работы, но и для семейных отношений. Белый Бык ценит тех, кто не отворачивается от просьб близких, умеет находить компромиссы и защищает домочадцев от невзгод. Повезет и тем, кто нацелен создать семью, а вот измен покровитель года не терпит и может весьма усложнить жизнь тем, кто позабудет о чести.

Чего ждать в 2021 году

Работы в 2021 году будет много, и тем, кто честно трудится, Бык обязательно поможет взобраться по карьерной лестнице, наладить бизнес, выгодно вложить сбережения и в целом получить хорошее вознаграждение за проделанную работу.

В творческой среде успех ожидает все тех же трудолюбивых людей, которые благодаря новым идеям смогут заявить о себе и снискать популярность. Креатив, если он не переходит границ дозволенного, поможет воплотить в жизнь смелые идеи и хорошо заработать.

В сфере финансов влияние Быка также будет положительным, если отказаться от обмана, авантюр и расходовать накопления на действительно важные вещи.

Повезет тем, кто желает накопить или заработать на недвижимость, приобретение семейного автомобиля или участка. Финансовые возможности пойдут в рост у тех, кто знает счет деньгам.

В эмоциональном плане год будет более спокойным. Чтобы не попасть в немилость его хозяина, суеты и спешки лучше избегать. Размеренный труд, планирование и отказ от прокрастинации будут лучшими спутниками успеха.

Семейные отношения, находящиеся под покровительством Белого Металлического Быка, будут процветать, если все члены семьи решат работать на общее благо, не ставя свои интересы превыше остальных. Удачным будет год и для деловых встреч, дружеских отношений и поиска настоящей пары.

В плане заболеваний год также обещает быть благополучным, ведь Бык обладает отменным здоровьем. Тем не менее следить за своим самочувствием важно, чтобы не пропустить симптомов приближающихся болезней и вовремя предотвратить серьезные проблемы.

2021 год обещает быть благополучным, но для этого важно распрощаться с вредными привычками и настроиться на активную работу.