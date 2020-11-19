Covid-19 изменил рейтинг самых дорогих городов мира. Европа выходит в лидеры

Рейтинг вот уже более 30 лет составляет Economist Intelligence Unit (EIU), аналитический отдел журнала Economist.

По данным EIU, цены в Сингапуре резко упали из-за массового оттока иностранных рабочих и служащих, вызванного пандемией. Бангкок также откатился на 20 позиций и теперь занимает 46 место.

Москва опустилась на 20 позиций и оказалась на 106 месте.

В пятерке самых дешевых для проживания городов - сирийский Дамаск, Каракас (Венесуэла), а также Ташкент и Алматы.

"Города Азии традиционно доминировали в рейтинге в последние годы, но в этот раз пандемия внесла свои коррективы", - говорит Упасана Дутт, глава проекта "Всемирная стоимость жизни" в EIU.

Многие китайские города, наоборот, поднялись выше в рейтинге, так как торговая война между США и Китаем привела к росту цен.

Сингапур Getty Images

Самый большой скачок вверх в рейтинге совершил Тегеран - сразу на 27 позиций. Это произошло из-за наложенных на Иран экономических санкций, что повлияло на поставки товаров.

Отчет EIU предназначен для экспатов - иностранных специалистов, подолгу работающих в той или иной стране. Данные позволяют корпорациям правильнее рассчитать стоимость командировок и соцпакетов для своих сотрудников, отправляющихся на работу за рубеж.

Самые дорогие города мира по версии Economist в 2020 году:

1. Париж

1. Гонконг

1. Цюрих

4. Сингапур

5. Осака

5. Тель-Авив

7. Нью-Йорк

7. Женева

9. Лос-Анджелес

9. Копенгаген

Дорогая Европа

Америки, Африки и Восточной Европы стали доступнее для проживания, а Западная Европа дорожает.

В первую десятку рейтинга в этом году вошли четыре города стран Западной Европы: кроме Цюриха и Парижа, также Женева и Копенгаген, причем Женева сравнялась по дороговизне с Нью-Йорком.

Частично это также отражает силу европейских валют в специальном индексе "Всемирная стоимость жизни", в котором каждый город сравнивается со стоимостью жизни в Нью-Йорке.

Что резко подорожало?

EIU сравнил стоимость 138 распространенных товаров в 130 главных городах мира за сентябрь.

Париж Getty Images

В целом, цены оказались довольно стабильными, но авторы отчета обращают внимание, что стоимость товаров первой необходимости оказалась более устойчивой, чем товаров второстепенного назначения.

Трудности с перевозкой товаров также повлияли на ценообразование. Дефицит туалетной бумаги и макаронных изделий, случившийся в начале пандемии, спровоцировал рост цен на определенные виды этих товаров.

Среди потребительских товаров резко выросли цены на компьютеры.