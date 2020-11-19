Пилотные группы как решение проблемы нехватки воспитателей в детских садах

Рига уже на протяжении многих лет не может решить проблему с длинными очередями в муниципальные детские сады, но не менее болезненной является и проблема нехватки воспитателей. В этом учебном году 74 из 147 детсадов столицы эту проблему пытаются решать, создавая пилотные группы, когда педагог проводит с детьми восемь часов, а остальное время - его помощник, сообщает Diena.
Как заявляет департамент образования, культуры и спорта Рижской думы, в условиях нехватки педагогов дошкольного образования это помогает обеспечить непрерывный процесс обучения, а также конкурентоспособные зарплаты и для воспитателей, и для помощников - 1091 евро в месяц до уплаты налогов для воспитателей и 610 евро до уплаты налогов для помощников.
В обычных группах зарплаты педагогов меньше.