Пилотные группы как решение проблемы нехватки воспитателей в детских садах

Рига уже на протяжении многих лет не может решить проблему с длинными очередями в муниципальные детские сады, но не менее болезненной является и проблема нехватки воспитателей. В этом учебном году 74 из 147 детсадов столицы эту проблему пытаются решать, создавая пилотные группы, когда педагог проводит с детьми восемь часов, а остальное время - его помощник, сообщает Diena.