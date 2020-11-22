Джейн Керри: как выглядит и чем занимается дочь одного из самых популярных комиков?

Семья

Джейн Эрин Керри появилась на свет 6 сентября 1987 года в семье тогда еще начинающего комика Джима Керри и актрисы Мелиссы Уомер.

В то время Мелисса работала официанткой в комедийном клубе, где и выступал почти неизвестный комик.

Развод родителей произошел в 1995 году, когда девочке было восемь лет, но бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения. Несмотря на то, что дочь осталась с матерью, папа всегда был рядом. Стоит отметить, что отношения между папой и дочерью - замечательные, однако, по признании Джейн, ее всегда тяготила фамилия звездного отца. Все просто: многие воспринимали девушку прежде всего как его дочь, а не как самостоятельную личность.

Карьера и творчество

Впервые Джейн серьезно заявила о себе в 2012-м, когда приняла участие в American Idol (популярное в США шоу начинающих музыкантов). К слову, тогда в число судей вошла Дженнифер Лопес - все они признали в участнице талант.

Ролик о Джейн в шоу American Idol (на английском):

В свою очередь, Джим всегда поддерживал дочь. "Она настолько чудесна и поразительна! Не могу дождаться того дня, когда мир оценит ее по достоинству. Пусть у нее все получится!" - признавался мужчина журналистам.

Незадолго до участия в шоу Джейн создала группу Jane Carrey Band. В группе она выступала в качестве солистки и композитора. На этом ее музыкальная карьера не заканчивается: так, в 2014-м она написала и исполнила саундтрек к ленте с участием отца - "Тупой и еще тупее-2". В свою очередь, в 2017 году вышла документальная короткометражка про Джима Керри - для ленты Джейн сама написала музыкальное сопровождение.

Личная жизнь

Кроме музыкальной карьеры, известно, что девушка вместе с Джимом и его бывшей подружкой Дженни Маккарти помогала собирать средства на лечение людей с аутизмом.

В 2009-м Джейн вышла замуж за вокалиста группы Blood money Алекса Сантану. Уже в 2010 году у них родился сын Джексон Райли Сантана. К сожалению, супруги развелись. Согласно словам Джейн, причина была в разногласиях, которые оба не смогли преодолеть.

Как известно, воспитанием ребенка занимается сама Джейн и дедушка малыша - Джим. Однажды Керри признался, что он не представляет своей жизни без этого мальчика, а когда ребенок родился написал в Twitter:

"Сегодня у меня появился внук, Джексон Райли Сантана! Три с половиной килограмма настоящего динамита, который взорвёт Калифорнию!"