"Срыв" кворума: вернувшегося в Сейм Пуце пока не избрали в парламентские комиссии

Политики парламентской фракции "Для развития/За!" выдвигали Пуце для работы в комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений и комиссии по публичным расходам и ревизии.

Участие в голосовании не приняла оппозиция Сейма, а также Новая консервативная партия (НКП). Член правления НКП Кришьянис Фелдманс заявил агентству LETA, что проекты решений о назначении Пуце появились в повестке заседания Сейма внезапно, и непонятно, почему были выбраны конкретные комиссии. Фелдманс добавил, что депутатам нужно время на раздумья.

В свою очередь депутат Юлия Степаненко заявила, что, по ее мнению, Пуце вообще не должен участвовать в работе Сейма. Степаненко считает, что он должен сложить депутатский мандат и уйти из политики.