Подавляющее большинство русскоязычных жителей Латвии по своим взглядам являются европейцами, так себя и воспринимают, они тесно привязаны к родной стране, но категорически не желают менять свою идентичность, дорожат русской культурой и языком. Таковы три главные вывода, которые можно сделать по результатам социологического исследования, организованного онлайн-журналом "Спектр" и проведенного Центром исследования общественного мнения SKDS при поддержке посольства Нидерландов и посольства Швеции в Латвии.

Кто такой "русскоязычный европеец Латвии"?

"Мы задались целью выяснить, насколько велика в русской общине Латвии группа людей, которые, не отказываясь от русской языковой и культурной идентичности, определяют себя европейцами и твердо привержены таким европейским ценностям, как права человека, свободный рынок, неприкосновенность личности, неприятие дискриминации в какой бы то ни было ее форме. Кого по праву можно было бы назвать "русскоязычными европейцами Латвии", - пояснил главный редактор "Спектра" Антон Лысенков. Целью исследования было понять господствующие взгляды и ценностные ориентации группы, которая составляет более трети латвийского общества.

Респондентов просили оценить, насколько их удовлетворяет факт присоединения Латвии к Европейскому союзу, НАТО и еврозоне. Оценивалась также степень готовности респондента поддержать даже нечестные, возможно, сфальсифицированные выборы в случае, если победил кандидат или партия, которые ему симпатичны; склонность оправдать закрытие государством неугодных СМИ; смертную казнь; полный запрет абортов; дискриминацию в каком бы то ни было ее виде; готовность к официальному признанию однополых браков; терпимость к принятию Европейским союзом иммигрантов; согласие соблюдать законы, даже если они кажутся несправедливыми. Также важен был выбор приоритетов - между правами личности и интересами общества/государства; религиозными ценностями и либеральными свободами.

Опрос проводился в июле и августе 2020 года по всей территории Латвии. В трех раундах опроса (двух сериях личных интервью и одном онлайн-анкетировании) были собраны данные примерно о трех тысячах респондентов. Критерием для формирования фокус-группы служил ответ на вопрос, каким является родной язык или язык домашнего общения респондента. Таким образом были отобраны и изучены мнения 1100 постоянных жителей Латвии (как граждан, так и неграждан) в возрасте от 18 до 75 лет, для которых таковым является русский.

Латвия - свое, ЕС и НАТО - более чужое

Опрос показал, что "приверженные европейским ценностям" составили подавляющее большинство - 73%, а удельный вес "не приверженных европейским ценностям" составил 27% от общего числа русскоязычных респондентов.

Согласно данным опроса, типичный латвийский русскоязычный европеец - это, чаще всего, молодой человек в возрасте от 18 до 34 лет, скорее всего, с высшим образованием, с доходами от средневысоких до высоких.

Живет он, как правило, в Видземе или Земгале и не в городе, а в сельской местности. Авторы исследования заметили, что имеется некоторое расхождение в самооценке ценностной ориентации респондентов и фактической приверженности европейским ценностям. По их мнению, это говорит о том, что "европейскость" - понятие для русскоязычных жителей Латвии не самоочевидное. Две трети (65%) считают себя по мировоззрению и ценностной ориентации европейцами.

Анкетируемых спрашивали об их отношении к действиям России на Востоке Украины. Почти 40% такие действия не поддерживают, но почти для каждого пятого такие действия приемлемы. Санкции ЕС в отношении России поддерживает меньшинство - противников санкций обнаружилось 68% среди всех опрошенных, и только 15% их в целом одобряют.

Авторы опроса отметили, что русскоязычных объединяет принадлежность к культурному пространству русского языка. В целом 84% всех респондентов ее подтвердили, и лишь 11% отрицали.

Также вне зависимости от отношения к европейским ценностям, от дохода и образования, во всех выделенных группах большинство хотят иметь возможность получать образование на родном языке, но молодые респонденты настаивают на этом меньше других. Согласно данным исследования, ее считают важной 88% всех участников опроса.

Знание языков - латышского и английского - в русскоязычной общине варьируется в зависимости от возраста, уровня образования и дохода. Только 1% респондентов признал, что совсем не знает латышского. На "хорошо" и "очень хорошо" свои знания оценили 47% всех опрошенных. С английским дела обстоят хуже - совсем его не знают 25% всех респондентов, на "хорошо" и "очень хорошо" его знают 18% опрошенных.

Отвечая на вопрос, с какой территориальной единицей они себя связывают, 68% всех респондентов назвали Латвию. Однако связь с Россией чувствуют 14% всех опрошенных. Европейский союз оказался не той почвой, укорененность в которой ощущают латвийские русскоязычные: таковых из них только 5% всех респондентов. Но членство Латвии в ЕС удовлетворяет большинство (70%) опрошенных.

Иное отношение можно заметить к отказу Латвии от собственной валюты: присоединение к еврозоне одобряет только 52% всех респондентов. Также гораздо слабее в общине латвийских русскоязычных популярность Североатлантического альянса: вхождением родины в НАТО довольны всего лишь 32% опрошенных.

Демократия - ценность

Латвийские русскоязычные продемонстрировали довольно единодушную верность принципам демократии, и только 9% респондентов готовы поддержать нечестные выборы.

Также русскоязычные оказались ревностными сторонниками гендерного равенства: полный запрет абортов могут поддержать всего 10% респондентов, а против него выступили 77%.

Только 8% не готовы мириться с наступлением государства на свободу слова. Среди "полностью приверженных" сторонников закрытия или блокировки СМИ по решению государства не намного меньше - 6%. Зато среди них наиболее велико число безоговорочных противников этого - 69% при 52% во всей выборке.

Исследователи сделали вывод, что русскоязычные в Латвии за справедливость: 73% всех респондентов согласны с утверждением, что дискриминация не допустима ни в каком виде, но тот или иной вид дискриминации допускают 17% всех респондентов. В тоже время почти треть опрошенных (30%) в целом поддерживает смертную казнь. Менее толерантны русскоязычные и в вопросе о мигрантах: только 14% опрошенных считают, что их можно впускать в Европейский союз.

Еще меньше поддержки досталось ЛГБТ-сообществу: признать однополые браки готовы 12% всех опрошенных.

Примечательно распределились результаты выбора между правами личности и интересами общества либо государства: в пользу индивидуальных прав высказалось меньшинство респондентов: 48% из всей выборки.

Русскоязычные оказались в целом атеистически настроены: религиозным ценностям отдали предпочтение 37% всех респондентов (39% всех респондентов сделали выбор в пользу либеральных свобод). Также даже несправедливые законы согласны соблюдать 64% всех опрошенных.

Доверяют Ушакову и ...Кариньшу

Участников опроса попросили также назвать латвийских политиков или общественных деятелей, которым они доверяют. Вопрос был открытый, то есть, варианты ответа не предлагались.

"Русскоязычные европейцы Латвии", то есть те, кто в данном исследовании попали в категорию "приверженных европейским ценностям", чаще всего (16%) называли бывшего мэра Риги, нынешнего депутата Европарламента Нила Ушакова ("Согласие").

С 10% на второй позиции оказался мэр Вентспилса Айвар Лембергс, а на третьей строчке с 4% - депутат Европарламента от Русского союза Латвии Татьяна Жданок.

Далее следует премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") и министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитию/За!"), которых назвали по 3% "русскоязычных европейцев Латвии". По 2% набрали композитор Раймонд Паулс, президент Латвии Эгилс Левитс, бывший мэр Риги Олег Буров, бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и бывший вице-мэр столицы Андрис Америкс.

Почти 40% респондентов с европейской ценностной ориентацией указали, что не доверяют никому из латвийских политиков, а 18% не определились с ответом. Это может означать, что место политической силы или лидера, которые стали бы выразителем мнения этой группы жителей страны, пока остается вакантным.

Доктор коммуникационных наук, исследователь Института философии и социологии Латвийского университета, эксперт Европейского центра политического анализа Мартиньш Капранс указал, что самым большим сюрпризом для него стало появление в рейтинге доверия к персоналиям Кришьяниса Кариньша. Эксперт объяснил: надо осознавать, что люди говорили спонтанно то, что приходило им в голову, поэтому с методологической точки зрения этот список намного надежнее, чем, если бы предлагалось выбрать из 10 готовых имен.

"Кришьянис Кариньш на 4-й позиции! Особенно это удивительно, если иметь в виду, что часть самых активных русских политиков, например, Андрей Мамыкин, пытались его максимально дискредитировать, рассказывая, что у него двойное гражданство и тому подобное", - подчеркнул Капранс.

По мнению ведущей исследовательницы Латвийской национальной академии обороны Иевы Берзини, в глаза бросается то, что доверие к политикам наиболее низко в той группе респондентов, которая полностью разделяет европейские ценности. Ведь эти взгляды подразумевают и более высокую политическую активность. "Очевидно, в латвийском политическом спектре нет для них предложения. Ни одна из политических партий не способна работать с этой аудиторией. И такая возможность для политических партий есть, просто нужно научиться вести с ней диалог",- считает Берзиня.