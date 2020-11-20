Открыт виртуальный благотворительный домик Laima: первые гости - Эгил Левитс с супругой

Продолжая эту добрую традицию, в этом году проект благотворительного домика Laima вновь поддержали президент Латвии Эгил Левитс с супругой Андрой Левитой, которые порадуют одну из многодетных семей: "Рождество - особенное время. Это время, когда мы больше думаем о наших близких и любимых. Самые маленькие члены семьи верят в чудеса и ждут, когда их мечты сбудутся. Ребенку свойственно верить в добро и душевное тепло. Инициатива благотворительного домика Laima благородна, она дает возможность воплотить мечты тех, для кого иначе это было бы невозможно. Желаем, чтобы эта идея нашла поддержку не только во время праздника, но и в повседневной жизни!"

ФОТО: Пресс-фото

Проект реализуется уже девятый год в тесном сотрудничестве с социальными службами латвийских регионов. В благотворительном домике Laima собраны открытки, сделанные детьми из семей с различным социальным статусом - приемных, малообеспеченных и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, у которых такие же мечты, как и у их сверстников, только для их исполнения необходима поддержка общества.

"Безопасность и здоровье - сегодня самые важные условия во всем, и мы с подлинной ответственностью соблюдаем их в каждом процессе. Мы уверены, что, приспособившись к ситуации, добрые дела нужно продолжать. Именно поэтому проект благотворительного домика Laima в этом году мы реализуем в виртуальной среде. От всей души мы благодарим каждого, кто оказывал нам поддержку с 2012 года, потому что вместе мы исполнили мечты 8300 детей из более чем 90 краев Латвии. В этом году наша цель - порадовать еще 1200 детей, и тем самым мы побываем во всех краях Латвии, социальные службы которых на протяжении этих лет откликнулись на наш призыв порадовать детей из семей с различным социальным статусом", - отмечает председатель правления Orkla Latvija Томс Дидрихсонс.

ФОТО: Пресс-фото

Как и в прежние годы, в этом году дети на нарисованных ими открытках рассказали о своих очень разных желаниях - это одежда, игрушки, одеяла и подушки, вещи, необходимые для школы, музыкальные инструменты и многое другое для качественного досуга и развития талантов. Кроме того, дети в этом году чаще, чем в другие годы, просят компьютеры, которые необходимы для удаленного обучения. Технологические устройства (компьютеры, мобильные телефоны), большой спортивный инвентарь и музыкальные инструменты не должны быть полностью новыми, но должны быть в отличном рабочем состоянии.