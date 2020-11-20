"Признаю, что совершила ошибку". В Эстонии министр подала в отставку после скандала со служебным авто

"Последняя неделя была самой тяжелой в моей политической карьере. Я оказалась под давлением из-за совмещения ролей министра и матери. Признаю, что совершила ошибку и прошу прощения", - сообщила Репс в соцсети.

Она желает обеспечить своим детям спокойную и безопасную обстановку. "Поэтому я решила уйти в отставку с должности министра образования и науки, взять политическую ответственность за совмещение работы и семейной жизни, - объяснилась Репс. - Благодарю всех, кто оказал мне поддержку".

Репс отметила, что продолжит работу в Рийгикогу.

Хотя министр образования Майлис Репс (Центристская партия) утверждала, что ее дети используют для передвижения поезд, из наблюдений журналистов Õhtuleht стало ясно, что Репс также использовует имущество министерства и водителя, например, когда отвозит детей в школу.

Журналисты Õhtuleht наблюдали за действиями Репс в течение трех рабочих дней, поскольку транспортировка детей министра за счет налогоплательщика является "публичной тайной", передает Postimees со ссылкой на Õhtuleht.

Репс написала в соцсетях, что за ее служебный автомобиль был уплачен налог на специальную льготу, чтобы его можно было бы использовал и внерабочее время. "На министерской должности у меня чрезвычайно долгие рабочие дни с напряженной логистикой, что не позволяет всегда отвозить детей в детский сад и в школу и забирать их оттуда на личном автомобиле. Я очень благодарна своему водителю, которые понимает ситуацию и объединяет эти шаги, чтобы я могла более эффективно выполнять рабочие обязанности министра", - написала Репс.

По ее словам, она дала журналисту короткий комментарий, в котором ошиблась в одном месте. "Я действительно несколько лет назад на служебном автомобиле один раз ездила в Хорватию. Я приношу извинения, что сразу об этом не вспомнила", - написала она.

Репс работала министром образования с 2016 года. Она также занимала этот пост в период с 2002 по 2003 год и с 2005 по 2007 год.