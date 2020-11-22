Из-за снега и обледенения местами в Латвии затруднено движение

Движение затруднено на участке Даугавпилсского шоссе от Скривери до Патерниеки, на шоссе Екабпилс-Терехово, на шоссе Гребнево-Медуми, на Даугавпилсской и Резекненской объездной дороге.

Местами в центральной части страны на дорогах также образовалось обледенение, которое осложняет движение по региональным и главным автодорогам.