Вс, 22.11.2020
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Валерий Мацкевич, член главного состава Координационного совета

Мошенничество с ОИК: бизнесмен мог нанести государству ущерб в полмиллиона евро

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Прокуратура обвинила предпринимателя в мошенничестве с компонентом обязательной закупки (OIK), которое нанесло государству убытки на сумму более полумиллиона евро.

Планируется, что на следующей неделе прокуратура представит обвинение обвиняемому.

11 июня 2019 года в Государственной полиции (VP) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, совершенного в компании, производившей электроэнергию в процессе когенерации, ранее сообщала VP.

По мнению следствия, уголовное преступление было совершено в период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2019 года путем выставления в АО Energijas publiskais Turkotājs фальшивых счетов за электроэнергию, произведенную и переданную в сеть АО Latvenergo.

Расследование показало, что,

при выставлении счетов pа расчет электроэнергии и энергоэффективности указывались заведомо ложные сведения о собственном потреблении электроэнергии.

Вопреки постановлениям, они не включали информацию об электроэнергии, потребляемой технологическим оборудованием, зданиями и инфраструктурой всех когенерационных установок, которая была предоставлена ​​от другого подключения к электросети, чтобы обойти условия контракта.

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