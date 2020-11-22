Мошенничество с ОИК: бизнесмен мог нанести государству ущерб в полмиллиона евро

Планируется, что на следующей неделе прокуратура представит обвинение обвиняемому.

11 июня 2019 года в Государственной полиции (VP) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, совершенного в компании, производившей электроэнергию в процессе когенерации, ранее сообщала VP.

По мнению следствия, уголовное преступление было совершено в период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2019 года путем выставления в АО Energijas publiskais Turkotājs фальшивых счетов за электроэнергию, произведенную и переданную в сеть АО Latvenergo.

Расследование показало, что,

при выставлении счетов pа расчет электроэнергии и энергоэффективности указывались заведомо ложные сведения о собственном потреблении электроэнергии. 1