Мошенничество с ОИК: бизнесмен мог нанести государству ущерб в полмиллиона евро

Прокуратура обвинила предпринимателя в мошенничестве с компонентом обязательной закупки (OIK), которое нанесло государству убытки на сумму более полумиллиона евро.
Планируется, что на следующей неделе прокуратура представит обвинение обвиняемому.
11 июня 2019 года в Государственной полиции (VP) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, совершенного в компании, производившей электроэнергию в процессе когенерации, ранее сообщала VP.
По мнению следствия, уголовное преступление было совершено в период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2019 года путем выставления в АО Energijas publiskais Turkotājs фальшивых счетов за электроэнергию, произведенную и переданную в сеть АО Latvenergo.
Расследование показало, что,
при выставлении счетов pа расчет электроэнергии и энергоэффективности указывались заведомо ложные сведения о собственном потреблении электроэнергии.
Вопреки постановлениям, они не включали информацию об электроэнергии, потребляемой технологическим оборудованием, зданиями и инфраструктурой всех когенерационных установок, которая была предоставлена от другого подключения к электросети, чтобы обойти условия контракта.