Путин рассказал, почему до сих пор не поздравил Байдена с победой на выборах

"Но кому оказано это доверие - должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом. Это абсолютно нормально, ничего здесь такого нет. И хочу вас заверить - здесь нет никакой подоплеки - ни то, что нам кто-то нравится, кто-то не нравится - мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния", - отметил президент России.