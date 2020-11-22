Путин рассказал, почему до сих пор не поздравил Байдена с победой на выборах

Президент России Владимир Путин объяснил, что Кремль до сих пор не поздравил с победой на выборах президента США Джо Байдена, так как юридически он еще не является избранным главой государства. Об этом он заявил в интервью для передачи "Москва. Кремль. Путин", сообщает "Медуза".
Путин отметил, что Россия будет сотрудничать "с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа".
"Но кому оказано это доверие - должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом. Это абсолютно нормально, ничего здесь такого нет. И хочу вас заверить - здесь нет никакой подоплеки - ни то, что нам кто-то нравится, кто-то не нравится - мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния", - отметил президент России.
Путин отметил, что данное заявление не ухудшит отношений между странами, так как "испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные".
Добавим, что избранного президента США Джо Байдена уже поздравили многие мировые лидеры, а он сделал ряд назначений в своей будущей администрации.