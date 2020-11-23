Нужно ли повышать зарплаты должностным лицам в период пандемии?

Зарплаты и представительские расходы президента Латвии все же не будут повышены, как планировалось ранее, однако повышение зарплат в будущем году предусмотрено для премьер-министра, министров, судей, прокуроров и других сотрудников государственной администрации и руководителей учреждений, пишет издание.

Размер зарплаты депутата Сейма останется прежним, так как повышение зарплат парламентариев в прошлом году было заморожено.

Законом предусмотрен автоматический ежегодный пересмотр вознаграждения в соответствии с изменениями средней заработной платы для членов правительства и парламентских секретарей министерств, депутатов Сейма и самоуправлений, а также ряда должностных лиц, утверждаемых и назначаемых Сеймом. Всего Государственная канцелярия запросила дополнительно 68 871 евро.

В проекте бюджета на 2021 год изначально было предусмотрено, что расходы на ежемесячное вознаграждение президента Латвии не будут превышать 5960 евро, а расходы на представительство - 1192 евро. Однако 13 ноября Бюджетная комиссия Сейма поддержала предложение повысить зарплату президента до 6260 евро, а представительские расходы - до 1252 евро.