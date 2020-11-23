Нужно ли повышать зарплаты должностным лицам в период пандемии?

Уместно ли повышать зарплаты высокопоставленным должностным лицам в то время, когда люди теряют работу и средства к существованию в результате ограничений, связанных с Covid-19? Этим вопросом задается газета Diena.
Зарплаты и представительские расходы президента Латвии все же не будут повышены, как планировалось ранее, однако повышение зарплат в будущем году предусмотрено для премьер-министра, министров, судей, прокуроров и других сотрудников государственной администрации и руководителей учреждений, пишет издание.
Размер зарплаты депутата Сейма останется прежним, так как повышение зарплат парламентариев в прошлом году было заморожено.
Законом предусмотрен автоматический ежегодный пересмотр вознаграждения в соответствии с изменениями средней заработной платы для членов правительства и парламентских секретарей министерств, депутатов Сейма и самоуправлений, а также ряда должностных лиц, утверждаемых и назначаемых Сеймом. Всего Государственная канцелярия запросила дополнительно 68 871 евро.
В проекте бюджета на 2021 год изначально было предусмотрено, что расходы на ежемесячное вознаграждение президента Латвии не будут превышать 5960 евро, а расходы на представительство - 1192 евро. Однако 13 ноября Бюджетная комиссия Сейма поддержала предложение повысить зарплату президента до 6260 евро, а представительские расходы - до 1252 евро.
Это вызвало бурную реакцию в обществе, и в минувшую пятницу канцелярия президента в письме к председателю бюджетно-финансовой комиссии Мартиньшу Бондарсу попросила не делать этого и оставить вознаграждение президента без изменений.