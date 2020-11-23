Сериальчик, поспать или просто потупить - главное, не под винишко и снотворные. Прогноз от Ярины Астро

RUS TVNET представляет расстановку планет на этой неделе от @jarina_astro. Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!
Тут и далее повествование от лица Ярины
Неделя перед затмением 30 ноября обещает быть яркой. И не потому уже чувствуется, как будет затмевать Луну (читай: эмоции и подсознательные программы). А потому, что конец месяца богат на планетарные включения.
- Всю неделю активен Меркурий и Нептун. Это про мечты, грезы, сказки. Очень хорошо для писателей, людей творческих. Там и музыка, и стихи, и другие озарения на тему искусства могут прийти.
- Часто Нептун настолько размазывает мозги (Меркурий), что даже мысли в кучу не собрать. Давайте-ка лучше сериальчик или поспать. Или просто потупить? Главное, не под винишко или снотворные. Нептун на это дело, ой, как подсаживает. Вот придумала же Вселенная, что за вдохновение, духовность, расслабление, иллюзии, сон и зависимости отвечает одна планета. Балансируем как можем.
- Неделя психологов и всех, кто работает с подсознательными программами. Ну очень продуктивно пойдет;
- Классный период, чтобы помечтать и повизуализировать. Прекрасно работают медитации, молитвы.
- Музыка на неделе оказывает целительный эффект. Включил на фоне. Попел, потанцевал или просто поймал ритм внутри и как гора с плеч. Попробуйте!
- Совсем другой посыл у Венеры с Ураном. Венере и так не сладко в знаке Скорпиона. Она там ревнует, докапывается, слишком привязывается (привет сердечные переживания и обостренные чувства вообще на любую тему!). Так еще Уран-революционер дровишек подкидывает. А может, ну его нафиг, разорвать? Если бы не затмение, вполне можно было бы рассмотреть такой сценарий. Но у затмение оттеночек фатальный. Лучше просто понаблюдать, как сама жизнь раскладывает чувственные сценарии.
- Уран - это энергия разоблачений. Как на личном плане, так и мировом. В тандеме с Венерой не так-то легко играть на чувственных привязках. На этих включениях люди освобождаются от страхов и жаждут свободы чувств. Мол, хватит мне тут ваши сказки и мутотень разводить. Муть видна как никогда!