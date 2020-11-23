Девять смертей и 116 новых случаев: статистика Covid-19 за сутки

Трое умерших входили в возрастную группу 65-75 лет, шестеро - 80-90 лет.

За прошедшие сутки сделано 2256 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 13 236 человек, 162 инфицированных скончались.

По данным на 23 ноября, выздоровели 1635 человек.