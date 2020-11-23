Пн, 23.11.2020
Последняя неделя была самой тяжелой в моей политической карьере. Я оказалась под давлением из-за совмещения ролей министра и матери. Признаю, что совершила ошибку и прошу прощения. Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку
Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку

Девять смертей и 116 новых случаев: статистика Covid-19 за сутки
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ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 116 новых случаев Covid-19, умерли девять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Трое умерших входили в возрастную группу 65-75 лет, шестеро - 80-90 лет. 

За прошедшие сутки сделано 2256 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 13 236  человек, 162 инфицированных скончались.

По данным на 23 ноября, выздоровели 1635 человек.

За прошедшие сутки в больницы доставлены 45 человек, а 13 были выписаны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. На сегодняшний день в больницах находятся 437 больных Covid-19. У 414 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии.

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