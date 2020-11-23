Девять смертей и 116 новых случаев: статистика Covid-19 за сутки
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 116 новых случаев Covid-19, умерли девять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Трое умерших входили в возрастную группу 65-75 лет, шестеро - 80-90 лет.
За прошедшие сутки сделано 2256 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,1%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 13 236 человек, 162 инфицированных скончались.
По данным на 23 ноября, выздоровели 1635 человек.
За прошедшие сутки в больницы доставлены 45 человек, а 13 были выписаны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. На сегодняшний день в больницах находятся 437 больных Covid-19. У 414 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии.