За сутки госпитализированы еще 45 пациентов с Covid-19

За прошедшие сутки в больницы доставлены 45 человек с Covid-19, а 13 были выписаны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
На сегодняшний день в больницах находятся 437 больных Covid-19.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что предел коек для пациентов с Covid-19, при котором нет необходимости значительно ограничивать плановые услуги здравоохранения, составляет от 450 до максимум 500.
В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш в воскресенье, 22 ноября, сообщил в передаче Nekā personīga, что в обычных условиях в Латвии - 200 инфекционных коек, подходящих для пациентов с Covid-19. В настоящее время их количество увеличено до 595 коек, что произошло за счет того, что "что-то другое не делается".
Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 116 новых случаев Covid-19, умерли девять человек.