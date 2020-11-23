Пн, 23.11.2020
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Re:Check

За сутки госпитализированы еще 45 пациентов с Covid-19

ФОТО: Mongkolchon Akesin/Shutterstock

За прошедшие сутки в больницы доставлены 45 человек с Covid-19, а 13 были выписаны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 

На сегодняшний день в больницах находятся 437 больных Covid-19. 

У 414 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что предел коек для пациентов с Covid-19, при котором нет необходимости значительно ограничивать плановые услуги здравоохранения, составляет от 450 до максимум 500.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш в воскресенье, 22 ноября, сообщил в передаче Nekā personīga, что в обычных условиях в Латвии - 200 инфекционных коек, подходящих для пациентов с Covid-19. В настоящее время их количество увеличено до 595 коек, что произошло за счет того, что "что-то другое не делается".

Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 116 новых случаев Covid-19, умерли девять человек.

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