За сутки госпитализированы еще 45 пациентов с Covid-19

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что предел коек для пациентов с Covid-19, при котором нет необходимости значительно ограничивать плановые услуги здравоохранения, составляет от 450 до максимум 500.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш в воскресенье, 22 ноября, сообщил в передаче Nekā personīga, что в обычных условиях в Латвии - 200 инфекционных коек, подходящих для пациентов с Covid-19. В настоящее время их количество увеличено до 595 коек, что произошло за счет того, что "что-то другое не делается".