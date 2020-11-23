Конфликт в родительском чате: в Петербурге подрались 10 человек

"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД сообщил, что после драки между родителями возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По информации агентства, в полицию доставили шестерых мужчин в возрасте от 27 до 35 лет. При них были газовый и травматический пистолеты. На всех мужчин составили протоколы за мелкое хулиганство.