Конфликт в родительском чате: в Петербурге подрались 10 человек

В субботу, 21 ноября, в Санкт-Петербурге во дворе на проспекте Тореза подрались около десяти человек, шестеро из них задержаны. По предварительной версии, драке предшествовал конфликт в родительском чате, пишет "Дождь".
"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД сообщил, что после драки между родителями возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
По информации агентства, в полицию доставили шестерых мужчин в возрасте от 27 до 35 лет. При них были газовый и травматический пистолеты. На всех мужчин составили протоколы за мелкое хулиганство.
Как ранее сообщал RUS TVNET, в Волгограде ссора в родительском чате привела к убийству отца ребенка: мать одного из детей посчитала сообщение мужчины слишком оскорбительным и попросила разобраться с обидчиком своего брата. Теперь ему грозит до 15 лет колонии.