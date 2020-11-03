Жителю Волгограда проломили голову кастетом из-за ссоры в родительском чате. Он умер спустя неделю

Как сообщает издание, 25 октября в родительском чате в Viber отец ученика Роман Гребенюк попросил заранее распределить задания по русском языку. Учитель настаивала, чтобы дети решали тест с 14:30 до 16:30, тогда как уроки заканчивались в 14 часов. По мнению Романа, выполнить такую задачу было невозможно.

В итоге в чате произошел конфликт между Романом и матерью одной из девочек, Анной, которая должна была разослать пароли классу для доступа к заданиям.

"21-й век на дворе, там тест - 10 или 15 заданий, можно даже по дороге в школу решить. Или на перемене - 20 минут времени у них", - заявила женщина, когда ее попросили прислать пароли заранее. Также она отметила, что учитель на больничном: "Она ради нас, наших детей это все делает, может и не делать ничего!!!! Мне кажется, на сегодняшний день главное - здоровье!".

На это Роман ответил Анне, что "вопрос надо решать, а не сопли жевать". Женщина в ответ в аудиосообщении заявила "сам ты жрешь сопли" и привлекла к конфликту мужа, который пригрозил "поймать" обидчика.

"Если друзья тоже не помогут, то, блин, я тебя реально - я жду! Я все мои дела оставлю, я все равно поймаю тебя, так что не будешь скрываться. Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу - ты можешь заранее уже взять больничный!"

- цитирует его сообщение портал V1.ru.

Три дня спустя, 26 октября, брат Анны, 30-летний Арсен Мелконян, подкараулил Романа в отделении "Сбербанка" в Волгограде и кастетом проломил ему голову. На записях с камер видеонаблюдения видно, что сначала он ударил мужчину и лишь потом начал с ним разговаривать.

Мелконян был задержан на месте происшествия. Он сознался в содеянном и объяснил нападение тем, что Гребенюк оскорбил его сестру.