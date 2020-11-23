Covid-19: Работники индустрии красоты просят пересмотреть ограничения

С письмом к премьер-министру Кришьянису Кариньшу и министру здравоохранения Илзе Винькеле обратились Латвийская ассоциация специалистов индустрии красоты, Латвийская ассоциация косметологов и подсовет по услугам красоты совета экспертов отрасли туризма и красоты.

Как указывают авторы письма, запрет на услуги красоты лишает работы тысячи людей, которые оказались без средств к существованию, а также приводит к росту теневой экономики.

"Мы ожидали, что правительство и министерство, отвечающее за отрасль, проконсультируются с ней заранее и проявят уважение, но этого не было сделано ни на подготовительном этапе летом, ни в активной фазе вируса осенью. Возникает ощущение, что это предложение эпидемиологи и Министерство здравоохранения подготовили за одну ночь, без рациональной оценки и осознания последствий", - заявила Ренате Рейнсоне, руководитель подсовета.

Президент Латвийской ассоциации специалистов индустрии красоты Сабине Улберте напомнила, что профессиональный косметолог имеет статус врача и высшее специальное образование, полностью подчинен закону о лечении и закону об эпидемиологической безопасности, а также другим регулирующим отрасль нормативам, и безоговорочно обязан соблюдать строжайшие требования гигиены.

Обслуживание клиента происходит один на один в отдельном помещении по предварительной записи, в масках, одноразовых перчатках, защитных щитках и др.

Значительная часть занятых в индустрии красоты являются самозанятыми лицами или плательщиками патентной платы, не имеют оплаченных отпусков и больничных и других льгот в период чрезвычайного положения. Отрасль готова подать предложения по ужесточению мер эпидемиологической безопасности, чтобы ей разрешили работать.