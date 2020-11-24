Правда, что у Трампа украли победу на выборах президента США?
Нынешний президент США Дональд Трамп бездоказательно утверждает, что на выборах произошло мошенничество голосами, которые получены по почте. Его высказывания получили огласку и в Латвии, где несколько пользователей Facebook распространяют как слова самого Трампа, так и переведенные с английского посты из соцсетей.
В отдельных случаях такие высказывания публиковали и традиционные СМИ. Что утверждают сторонники Трампа, и почему словам об украденных выборах, по крайней мере, пока нет никакого основания?
О том, что конкурент Трампа из Демократической партии Джо Байден якобы украл победу, пишут не только пользователи Facebook, но и комментатор газеты Diena Андис Седлениекс, который одновременно является помощником депутата Айнара Латковскиса ("Новое Единство").
В комментарии Седлениекс утверждает:
"В самом по себе факте, что голосование, в условиях пандемии, проходит по почте, нет ничего необычного, однако фундаментальная проблема в том, что этот процесс в упомянутых штатах контролируется настолько условно, что открывает широкие возможности для махинаций и фальсификаций результатов".
Об этом же еще до выборов несколько раз говорил и Трамп. По его мнению, голосование по почте может использоваться для мошенничества. Также и исследователь внешней политики США Мартиньш Хиршс подчеркивает: "Эти высказывания исходят от президента США, который распространяет вранье и дезинформацию об этих выборах. Таким грандиозным высказываниям нужны грандиозные доказательства. Трамп таких не предоставил".
Команда Трампа уже до выборов подала жалобы в суды штатов Нью-Джерси, Монтаны и Невады, попробовав остановить голосование по почте. Ни в одном из случаев иск не удовлетворили, отметив, что утверждения гипотетичны и им не хватает обоснования. После объявления результатов Трамп и его последователи заявили, что обратятся в суд.
Однако опыт выборов предыдущих лет показывает, что мошенничество происходит крайне редко, в том числе при голосовании по почте. В своем исследовании центр Бреннана выяснил, что показатель мошенничества или ошибок составляет от 0,00004% до 0,0009%.
Также обвинения опровергла и глава Федеральной избирательной комиссии США: "Нет никакого обоснования для теории заговора о том, что голосование по почте способствует мошенничеству". Кроме того, журналисты газеты The New York Times опросили работников избирательных участков во всех штатах, как демократов, так и республиканцев. Они отметили, что проблем, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не наблюдали. Работники некоторых участков заметили небольшие проблемы: отдельные попытки проголосовать два раза, а также технические ошибки, однако это характерно для выборов везде. Также наблюдатели за выборами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признали, что выборы организованы хорошо, несмотря на "необоснованные утверждения о систематическом мошенничестве".
Седлениекс в статье не упоминает ни конкретные штаты, ни другую, более подробную информацию о том, где и как произошло мошенничество. Наиболее конкретным утверждением является то, что "в штатах США, где у власти находятся демократы (к тому же вовсе не умеренных взглядов) и где ранее все свидетельствовало о поддержке Трампа большинством избирателей, массово и синхронно начали появляться сотни тысяч якобы по почте присланных бюллетеней, которые поменяли соразмерность сил, во благо Байдена". В разных штатах отличаются условия, когда можно начать считать присланные по почте бюллетени. Как в Висконсине, так и в Мичигане, и Пенсильвании, где проходила острая борьба, начинать считать голоса разрешается в день выборов. К тому же в нескольких штатах бюллетени годны и в случае, если их получают позже, чем в день выборов, 3 ноября. Но при условии, что на почту они переданы в день выборов.
Что говорит Седлениекс?
Re:Check попросил Седлениекса рассказать подробнее, на каких доказательствах он основывает свои высказывания о нарушениях на выборах. Он указал на статью New York Times, в которой сказано, что "необоснованные высказывания президента о мошенничестве увеличили возможность послевыборных судебных разбирательств".
Кроме того, Седлениекс назвал и несколько других проблем: "начиная с мертвых душ и многократном голосовании, заканчивая проблемами автоматов подсчета голосования и статистикой активности избирателей". Он добавил ссылки на два сюжета консервативного телеканала Fox News. В одном из них сенатор-республиканец Линсди Грэм говорит о существовании доказательств тому, что, шесть человек якобы регистрировались и проголосовали после смерти.
Американские фактчекеры FactCheck.org связались с бюро сенатора с просьбой рассказать больше об открытиях, однако ответ не получили.
Позже, на пресс-конференции советник кампании Трампа упомянул лишь одно имя – Дениз Ондик. The Philadelphia Inquirer связался с ее дочерью. Она не смогла объяснить, как такая ситуация образовалась, но подчеркнула, что родители не мошенники. Этот случай проверяется. Схожие утверждения можно найти и в соцсетях. Например, в Twitter опубликован список с именами 14 тыс. людей, которые якобы голосовали после смерти. CNN выяснил, что из 50 людей, о которых медиа проверило информацию, 37 были умершими и не голосовали, пятеро голосовали, но были живы, в свою очередь восемь в голосовании не участвовали. Таким образом мошенничества в этих случаях не было.
Эксперты отметили FactCheck.org, что после каждых выборов слышны утверждения об умерших избирателях, однако это редко оказывается правдой. Также Трамп и его помощники не назвали ни одного другого конкретного случая. Чтобы поменять результат выборов, необходимо доказать мошенничество по крайней мере в трех штатах, в каждом из которых Байден хотя бы на 10 тыс. голосов впереди.
Седлениекс также ссылается на доклад генпрокурора США и союзника Трампа Уильяма Барра, в котором он разрешил (а не приказал) прокурорам начать расследование о мошенничестве на выборах. Барр также подчеркнул: письмо "не нужно воспринимать как подтверждение тому, что Министерство юстиции пришло к выводу, будто нарушения повлияли на исход выборов". Он отметил, что прокуроры могут начать расследование, чтобы восстановить веру людей в результаты.
Депутат Латковскис со своим помощником журналистом не согласен
Седлениекс является комментатором не только в Diena, но и в Валмиерской газете Liesma. Одновременно он уже много лет является помощником депутата Латковскиса. Однако в упомянутых СМИ нет никаких указаний на эту его должность. Седлениекс не является членом партии, но в 2013 году был кандидатом от списка партии на выборах самоуправления в Валмиере.
Спросили, является ли этичным, по их мнению, объединять обе роли. Латковскис отметил, что проблемы не видит, так как Седлениекс пишет о международной политике, которая, по его словам, не связана с работой депутата в сфере законодательства. "Я вряд ли принял бы на работу человека или работал с ним, если бы он являлся журналистом, который пишет про внутреннюю политику Латвии, оценивает происходящее в Сейме, правительстве, коалиции, оппозиции. Это было бы неприемлемо", - сказал Латковскис.
Однако нужно отметить, что Латковскис не прав, потому что в газете Liesma Седлениекс высказывается и о внутренней политике, в том числе о "Новом Единстве". Также Седлениекс считает, что нарушений этики нет. В свою очередь в связи с комментарием о выборах в США Латковскис отметил, что мнения у них отличаются.
Христианское радио и пользователи Facebook
Схожую информацию о якобы мошенничестве распространило и Латвийское Христианское радио. На домашней странице опубликована новость, в которой написано: "миссионер Илгварс Вермелис подчеркивает, что победителем без сомнения является Дональд Трамп, несмотря на нынешние попытки подделать результаты". В статье как одно из доказательств приводится:
"В штате Висконсин сейчас получается, что голосов больше, чем избирателей".
Однако это миф, который распространили пользователи социальных медиа. В ряде таких постов утверждается, что в этом штате проголосовало 3,2 млн человек, хотя для голосования зарегистрировано 3,1 млн. Но это неправда. Количество зарегистрированных избирателей в штате указано на домашней странице избирательной комиссии Висконсин. На 1 ноября 2020 года в штате зарегистрированы 3,7 млн избирателей. Проголосовало 3,3 млн.
Также в Латвии около 1000 людей на Facebook поделились несколькими вводящими в заблуждение записями. Re:Check обратил внимание на несколько утверждений.
"Президент уже ночью заявил, что он победил на выборах президента в США. И внезапно произошло что-то другое. Очень быстро эти данные начали меняться, и победа президента начала таять".
Президент действительно уже в ночь выборов заявил, что победил. Однако тогда у этого заявления не было никакого обоснования. В нескольких штатах, особенно больших городах, где демократы традиционно получают преимущество, продолжался подсчет голосов, поэтому неудивительно, что данные изменились.
"В Пенсильвании законных наблюдателей не пускали к процессу подсчета голосов".
Об этом в одной из своих речей жаловался и Трамп. Это его высказывание пересказывается и в нескольких других постах на Facebook.
Чтобы выяснить, что на самом деле произошло, несколько медиа в США связались с конкретными избирательными участками. В одном из случаев в Филадельфии наблюдателя изначально не пустили, потому что работник участка ссылался на уже несуществующий закон, в котором сказано, что наблюдателей определяют для работы в конкретных участках, а не в любом. Позже, когда ошибку поняли, наблюдателя впустили в участок.
Популярность в соцсетях получило еще одно видео, в котором чиновник Демократической партии просит покинуть участок некоего наблюдателя Республиканской партии. История правдива, однако не хватает контекста. Наблюдатель участок не покинул. На видео виден резкий обмен слов, однако у него не было последствий. Чиновник Демократической партии и представитель избирательного участка о произошедшем извинились.
Надо добавить, что в этом году наблюдателям, также как и остальным жителям, нужно было соблюдать ограничения на собрание.
"Законные голоса определяют то, кто президент, а не СМИ".
СМИ после каждых выборов объявляют результат, но у этого нет законной силы. Однако это не значит, что в этом есть что-то противозаконное. Результат выборов, основываясь на числе голосов, официально подтверждает коллегия выборщиков. Но иногда этого голосования ждут неделями. Голосование коллегии пройдет лишь 14 декабря, все ответственные учреждения могут ждать результаты вплоть до 23 декабря, и тогда 6 января их объявит Конгресс. В свою очередь церемония инаугурации президента пройдет лишь 20 января. Исторически из-за медленного процесса объявление результатов брали на себя СМИ. Например, новостное агентство AP это делает с 1848 года. Результат голосования коллегии выборщиков можно прогнозировать, потому что каждый штат имеет определенное количество голосов, которое высчитывается по количеству жителей и числу представителей в Конгрессе. Голоса подсчитывают, и на выборах побеждает кандидат, который от коллегии выборщиков получил по крайней мере 270 голосов.