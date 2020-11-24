Правда, что у Трампа украли победу на выборах президента США?

Однако нужно отметить, что Латковскис не прав, потому что в газете Liesma Седлениекс высказывается и о внутренней политике, в том числе о "Новом Единстве". Также Седлениекс считает, что нарушений этики нет. В свою очередь в связи с комментарием о выборах в США Латковскис отметил, что мнения у них отличаются.

Христианское радио и пользователи Facebook

Схожую информацию о якобы мошенничестве распространило и Латвийское Христианское радио. На домашней странице опубликована новость, в которой написано: "миссионер Илгварс Вермелис подчеркивает, что победителем без сомнения является Дональд Трамп, несмотря на нынешние попытки подделать результаты". В статье как одно из доказательств приводится:

"В штате Висконсин сейчас получается, что голосов больше, чем избирателей".

Однако это миф, который распространили пользователи социальных медиа. В ряде таких постов утверждается, что в этом штате проголосовало 3,2 млн человек, хотя для голосования зарегистрировано 3,1 млн. Но это неправда. Количество зарегистрированных избирателей в штате указано на домашней странице избирательной комиссии Висконсин. На 1 ноября 2020 года в штате зарегистрированы 3,7 млн избирателей. Проголосовало 3,3 млн.

ФОТО: Скриншот

Также в Латвии около 1000 людей на Facebook поделились несколькими вводящими в заблуждение записями. Re:Check обратил внимание на несколько утверждений.

ФОТО: Скриншот

"Президент уже ночью заявил, что он победил на выборах президента в США. И внезапно произошло что-то другое. Очень быстро эти данные начали меняться, и победа президента начала таять".

Президент действительно уже в ночь выборов заявил, что победил. Однако тогда у этого заявления не было никакого обоснования. В нескольких штатах, особенно больших городах, где демократы традиционно получают преимущество, продолжался подсчет голосов, поэтому неудивительно, что данные изменились.

"В Пенсильвании законных наблюдателей не пускали к процессу подсчета голосов".

Об этом в одной из своих речей жаловался и Трамп. Это его высказывание пересказывается и в нескольких других постах на Facebook.

Чтобы выяснить, что на самом деле произошло, несколько медиа в США связались с конкретными избирательными участками. В одном из случаев в Филадельфии наблюдателя изначально не пустили, потому что работник участка ссылался на уже несуществующий закон, в котором сказано, что наблюдателей определяют для работы в конкретных участках, а не в любом. Позже, когда ошибку поняли, наблюдателя впустили в участок.

Популярность в соцсетях получило еще одно видео, в котором чиновник Демократической партии просит покинуть участок некоего наблюдателя Республиканской партии. История правдива, однако не хватает контекста. Наблюдатель участок не покинул. На видео виден резкий обмен слов, однако у него не было последствий. Чиновник Демократической партии и представитель избирательного участка о произошедшем извинились.

Надо добавить, что в этом году наблюдателям, также как и остальным жителям, нужно было соблюдать ограничения на собрание.

"Законные голоса определяют то, кто президент, а не СМИ".