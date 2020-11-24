6-летний мальчик засунул в нос монетку и так проходил 53 года: он боялся наказания от мамы

59-летний пациент посетил оториноларинголога, поскольку в течение нескольких месяцев не мог дышать одной ноздрей. Компьютерная томограмма выявила, что носовой проход "полностью закупорен инородным телом каменистой плотности", а уже ближе к носоглотке у пациента был обнаружен округлый предмет.

Москвич более 50 лет проходил с монеткой в носу.



Когда нашему герою было шесть, он игрался с копейками. Одна юркнула в ноздрю, а возвращаться отказалась. Недавно обратился к ЛОРу. Тот обнаружил лишних гостей, в больнице им. Кончаловского из носа достали кэш.



разбили копилку pic.twitter.com/AeMfIYlILp — Mash (@mash_breaking) November 23, 2020

"Только после КТ пациент вспомнил, как в глубоком детстве - примерно в шестилетнем возрасте, - играя, засунул однокопеечную монетку в нос. Строгой маме сказать об этом он побоялся, а потом и вовсе забыл", - рассказали в московском департаменте здравоохранения.

В результате пациент был прооперирован: из его носа достали монету; на ней за столько лет возник каменистый нарост. Кроме того, мужчине удалили искривленную часть носового хряща. В итоге к нему вернулось полноценное дыхание.

Однако мужчина не послушал советов врачей и рано вынул из носа тампоны, которые ему были вставлены после операции.