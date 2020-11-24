Вт, 24.11.2020
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  • 6-летний мальчик засунул в нос монетку и так проходил 53 года: он боялся наказания от мамы

6-летний мальчик засунул в нос монетку и так проходил 53 года: он боялся наказания от мамы

В Зеленограде медики достали из носа мужчины монету: оказалось, что он засунул ее туда еще в детстве Об этом сообщает Esquire со ссылкой на пресс-службу Мосгорздрава.

59-летний пациент посетил оториноларинголога, поскольку в течение нескольких месяцев не мог дышать одной ноздрей. Компьютерная томограмма выявила, что носовой проход "полностью закупорен инородным телом каменистой плотности", а уже ближе к носоглотке у пациента был обнаружен округлый предмет.

"Только после КТ пациент вспомнил, как в глубоком детстве - примерно в шестилетнем возрасте, - играя, засунул однокопеечную монетку в нос. Строгой маме сказать об этом он побоялся, а потом и вовсе забыл", - рассказали в московском департаменте здравоохранения.

В результате пациент был прооперирован: из его носа достали монету; на ней за столько лет возник каменистый нарост. Кроме того, мужчине удалили искривленную часть носового хряща. В итоге к нему вернулось полноценное дыхание.

Однако мужчина не послушал советов врачей и рано вынул из носа тампоны, которые ему были вставлены после операции.

"Мамы строгой на него нет", - пожаловались врачи.

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