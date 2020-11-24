В Таллинне закрывается магазин Ivo Nikkolo: та же участь ждет еще 30 магазинов

Представительский магазин Ivo Nikkolo в Старом городе Таллинна на улице Суур-Карья закрывается. Это один из старейших магазинов одежды в Эстонии, который открыл свои двери весной 1994 года. Baltika приобрела бренд Ivo Nikkolo в 2006 году.

Ситуация на рынке в Старом городе Таллинна после заключения договора изменилась, из-за чего стало невозможно платить арендную плату в несколько раз выше рыночной, сообщило предприятие Baltika на биржу.

По контракту ежемесячная оплата составляет 10 000 евро, а срок контракта истекает 31 декабря 2024 года.

Решение о закрытии магазина связано с целью Baltika Group закрыть все неприбыльные магазины к середине 2021 года.

Если на конец 2019 года магазинов и торговых площадей Baltika Group было 82, то в конце октября этого года - 66.