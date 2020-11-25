"Мы больше не будем такими глупыми". Билл Гейтс предсказал, какой будет жизнь после пандемии
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Пять лет назад на сцене конференции Ted Talks Билл Гейтс практически предсказал происходящее в мире сегодня. Поэтому, когда речь касается Covid-19, к мнению основателя Microsoft прислушиваются многие. Предсказания миллиардера касающиеся жизни после пандемии, публикует портал Inc.
Первый выпуск подкаста Гейтса называется "Каким будет мир после Covid-19?". В нем он высказал несколько предположений о том, как пандемия изменит привычки и повседневную жизнь людей.
Виртуальные встречи останутся
До пандемии большинство людей даже не задумывались о встречах, совещаниях и визитах к врачам в режиме онлайн, как и о дистанционном обучении. А если и думали, то чаще всего эти мысли вызывали какой-то дискомфорт. Однако теперь это стало повседневностью. Гейтс считает, что Covid-19 изменит образ жизни, и люди будут больше ценить необходимость встречаться лично.
Конечно, личные встречи никуда не денутся, но люди определенно будут чаще задумываться о необходимости куда-то выходить", - прогнозирует Гейтс.
Стремительное развитие технологий
Благодаря появившемуся доверию людей к виртуальным собраниям, увеличилось не только количество платформ, но и улучшилось их качество.
"Когда все только начиналось, люди столкнулись с большими проблемами, пытаясь виртуально общаться друг с другом, особенно в более крупных компаниях. Однако со временем, по мере того, как человечество узнавало об этих возможностях все больше и больше, уровень обслуживания значительно вырос. Технологии будут продолжать развиваться", - говорит он.
Компании пересмотрят необходимость офиса
Когда люди работают из дома - офисы пустуют. Это наверняка заставит бизнес-лидеров задуматься о том, стоит ли продолжать платить за аренду помещения, которое используется очень редко.
"Люди редко ходят в офис, и это не скоро изменится, поэтому мы должны принимать разумные решения, когда речь заходит о недвижимости.
Время перемен
По словам миллиардера, настало время для перемен. Люди не только научились общаться, делать покупки и многое другое виртуально, но многие взялись за ремонт своего жилья.
Гейтс прогнозирует, что ремонт - это только начало серьезных изменений, многие люди могут даже задуматься о переезде.
Он говорит, что в нынешней ситуации многие районы и пригороды могут показаться намного интереснее, чем раньше.
Меньше общения на работе - больше в семье
Гейтс утверждает, что по мере уменьшения общения с коллегами, обязательно должно увеличится количество времени проведенного с семьей или близкими людьми, потому что общение - это природа человека.
"Я думаю, что это вполне естественно, что теперь появилось больше времени и желания общаться с семьей и друзьями", - считает миллиардер. - "В прошлом все свое время и энергию мы посвящали работе, но теперь, когда общение с коллегами происходит в основном через экран, и нам больше не приходится тратить время на дорогу до работы и обратно, растет желание общаться дома", - объясняет он.
Возвращение к привычному - далекое будущее
Если вышеупомянутые пророчества Гейтса являются положительными примерами воздействия Covid-19, то следующее, которое Гейтс обсудил с Энтони Фаучем, главным экспертом по инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах, совсем наоборот.
Они прогнозируют, что так скоро к привычному образу жизни мы не вернемся. Этому не поспособствует даже вакцинация. По словам Гейтса, о возвращении к прежней жизни можно будет мечтать только тогда, когда весь мир победит вирус.
"Придет время, когда количество инфицированных людей, например, в Соединенных Штатах будет низким, а количество инфицированных в других странах мира - по-прежнему высоким. Когда число заболевших снизится во всем мире, тогда можно будет говорить о возвращении к нормальной жизни", - сказал он.
Готовность к следующей пандемии
Гейтс признает, что эта пандемия была настоящим кошмаром, и он искренне надеется, что в следующий раз, когда мир столкнется с чем-то подобным, он будет гораздо более подготовлен.
"Люди будут просто готовы к этому. Скорее всего, каждая страна последует примеру Южной Кореи и Австралии - своевременно призовет людей оставаться дома, обеспечив их тестами.