"Пока шли к вам, пришли 20 евро". Как журналисты из Латвии строят свое общественное СМИ в YouTube

Рывок в просмотрах случился спустя больше года - в этом августе.

"Но к этому рывку мы уже подошли подготовленными - была некая база, алгоритмы нас считывали. К августовским событиям мы подошли в районе 30 000, потом рванули, и сейчас подписка идет гораздо быстрее. Думаю, через пару месяцев получим первую серебряную кнопку (YouTube Silver Play Button, или Серебряная кнопка, присуждается каналам, достигшим 100 000 подписчиков. - Прим. ред.)".

Теперь уже алгоритмы хорошо считывают их канал и начинают рекомендовать как пользующийся определенным авторитетом. "Когда была история с Навальным, у нас были очень большие рейтинги, мы дошли до 16 тысяч просмотров одновременно", - гордится Вадим.

"Правда/Миф": Приходить в YouTube уже поздно, там уже все, а места под солнцем на всех не хватит

"Мы могли бы брать себе деньги, но не берем"

Не так давно в стриме ребята показали свой бекстейдж - это минимум пять человек и серьезная техника. На вопрос, как это все содержать, ведущие "Грэма" рассказали, что себе зарплату еще не платят, но стараются платить техническому персоналу - режиссеру в обязательном порядке, остальным - как минимум премии выписывать.

"Мы могли бы брать себе деньги, но не берем. Мы студию свою создали - на Элизабетес, сняли помещение и сделали все под себя. Техника наша - пульты, камеры, компьютеры сами себе купили, не потратив личных денег - все на те, что заработали", - делится Вадим.

В то же время он признается, что был момент, когда они остались без студии, без всего - как раз в августе:

"Но это как доменная печь - должна всегда работать. Как только ты остановишься, сразу начнутся проблемы. 4

Случилась и Беларусь, и Навальный: мы поехали просто ко мне домой, поставили камеры на фоне книг и стали работать - уже с новым режиссером, который по мере происходящего подключал какие-то штекеры, и все это в прямом эфире - тогда и случился перелом. "Эхо Москвы" про нас сделало практически большую передачу в "Человек из телевизора", Майкл Наки нас включил в ТОП-3 стримеров по Беларуси, это тоже нам дало. И все, мы пошли в рунет, стала хорошая цитируемость, о нас стали говорить, нам стало проще разговаривать с людьми. Конечно, есть личные знакомства, например, с Познером - он YouTube часто отказывает, а нам не отказывал. Мы получили подборку гостей, стало легче приглашать, а потом стало еще легче - уже не надо рассказывать, кто мы, что мы, что за канальчик", - вспоминает журналист.

ФОТО: Oskars Lūsis/TVNET

Очень хорошо донатят зрители из Великобритании

Откуда деньги у канала? Как рассказывают его авторы, на данный момент - это донаты от зрителей и монетизация YouTube. В планах также реклама и гранты.