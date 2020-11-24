Сегодня, 24 ноября, работу начинает онлайн-журнал TVNET Grupa под названием Klik, в котором абсолютно без коммерческой рекламы можно читать, слушать и смотреть специально созданные нашей командой профессионалов материалы - развернутые и аналитические обзоры, интервью, рецензии, образовательные и качественные развлекательные статьи, а также специально созданную передачу с Мартиньшем Даугулисом.

Спрос на новости в обществе не изменился, он только вырос, а вместе с ним возрос и спрос на качественную и детализированнуюю журналистику, которая помогает ориентироваться в информационном потоке и принимать обоснованные решения в решающие моменты, а также способствует пониманию сложных социально-политических и экономических процессов в Латвии и мире.

Уже на протяжении 20 лет TVNET Grupa предлагает актуальное и важное содержание, накапливая опыт в журналистике и укрепляя репутацию заслуживающего доверие бренда. Сегодня мы - коллектив из 80 профессионалов в сфере медиа, который ежедневно обеспечивает читателей новостями и предоставляет углубленный анализ происходящих в Латвии и мире процессов. Наша задача - образованное и информированное общество, поэтому мы призываем тебя принять активное участие в создании и развитии качественного контента, укрепляя информационное пространство Латвии добротным содержанием в заслуживающем доверие СМИ: Klik - и мир открывается!

"Мы не ищем простых ответов на сложные вопросы, мы не избегаем острых дискуссий, мы смело идем навстречу вызовам и заслуживающим доверие источникам информации и компетентным лидерам мнений в онлайн-журнале Klik. Это наше подтверждение читателям, что ясная мысль, открытый язык и заслуживающие доверия новости остаются фундаментом качественной журналистики. Для нас это клики нейронов мозга каждого, кого сегодня заботит информированное, образованное и воодушевленное общество в Латвии. Это причина, по которой мы дали журналу название Klik". Том Островскис

Главный редактор TVNET Grupa

Журналистика и публицистика требуют точных навыков и возможностей - это тянущиеся днями исследования, бесчисленные часы, проведенные на съемках выездного репортажа или углубляясь в факты перед интервью. Это многолетний активно получаемый опыт журналистов и компетенция редакторов, позволяющие увидеть, исследовать и раскрыть причинно-следственную цепочку закономерностей, чтобы проинформировать общество. Качественная журналистика - оплачиваемая работа профессионалов, но рекламная бизнес-модель доходов СМИ уже не позволяет это полноценно обеспечивать с тех пор, как у местных рекламодателей появилась возможно покупать рекламные площади в зарубежных соцсетях и поисковых платформах.

Так же, как твои любимые журнал или телевизионная программа, которую ты абонируешь или покупаешь, вкладывающие в создание содержания большую работу, у нас это онлайн-журнал Klik, который мы предлагаем абонировать, - это созданная профессионалами СМИ качественная журналистика, публицистика, аналитический взгляд на происходящее, мнения, интервью, рецензии, образовательное чтиво и качественное развлечение, а также публикации заслуживающих внимание зарубежных СМИ и авторов, которые на латышском языке найти в других местах невозможно. Кроме того, все это совершенно без коммерческой рекламы!

TVNET всегда был и остается заслуживающим доверие союзником как в местной, так и в иностранной буре информации, помогающий своим читателям сделать сложный политический выбор на муниципальных, парламентских или европарламентских выборах, не боящийся задавать политикам прямые вопросы и помогающий увидеть то, что скрывается за уклончивыми ответами.

Мы не боимся говорить о социально наболевших темах и громко выражать мнение, которое многим может показаться неудобным, так как уверены, что только так можно создать лучшее общество - призывая вступать в дискуссии о важном всех, кому важно будущее Латвии.

В последнее время TVNET удачно развивал аудиовизуальное содержание, предлагая уже полюбившиеся зрителям передачи "Зона комфорта", в которой в формате дискуссии обсуждаем актуальные темы, "Мир в кармане", в рамках которой анализируется происходящее за рубежом, и "В недельном фокусе", в рамках которой вместе с экспертами ответы на важные для читателей TVNET вопросы ищет журналист Мартиньш Даугулис.

Мартиньш Даугулис ФОТО: TVNET/Jānis Škapars

В динамичное время журналистика не заканчивается на пороге дома. За эти годы TVNET побывал во время важнейших событий в самых горячих точках мира - глазами наших журналистов мы показывали читателям вооруженный конфликт в Сирии и Ираке, и в Нагорном Карабахе, фиксировали реальность войны в Украине и затянувшиеся напряженные отношения между Палестиной и Израилем.

Все это и в дальнейшем можно будет прочитать на сайте TVNET. Однако в своем онлайн-журнале Klik мы предложим посмотреть еще дальше и глубже - анализируя и объясняя процессы в Латвии и мире, ища закономерности, выслушивая различные мнения и опрашивая самых разных людей в разделах "Латвия", "Мир", "Мнения" и "Бизнес".

Спортивный раздел TVNET, в котором мы всегда оперативно реагируем на каждое событие в спорте, предложит в журнале Klik образовательные статьи об истории спорта и мнение хоккейного эксперта Яниса Матулиса о событиях на льду.

В разделе "Стиль жизни" журнала Klik мы обобщили широкий круг тем - яркий букет из моды, истории, культуры питания, мира автомобилей и закулисья жизни знаменитостей, дополнив все это практическими советами и яркими фоторассказами. В свою очередь в разделе "Культура" мы предлагаем рецензии на местные фильмы, комментарии музыкального критика Яниса Жилде, захватывающие видеосюжеты, а также серьезные разговоры о различных культурных процессах - в театре, искусстве, музыке и литературе.

Первые три - ознакомительных месяца - мы предлагаем журнал Klik за особую цену - один евро в месяц. Абонентская плата после ознакомительного периода - 3,99 € в месяц.

Разделы Klik и читаемое в них:

► Латвия - углубленный взгляд на происходящее в местных политике и обществе. Анализ актуальных событий, интервью, репортажи, статьи о проблемах и исследования. В этом разделе в полном объеме будет доступно "Актуальное интервью" с Мартиньшем Даугулисом.

► Мир - аналитически и углубленно о происходящем за границей, события крупным планом, мнения, переводы и описания наиболее стоящих зарубежных СМИ и авторов.

► Бизнес - актуальное в бизнесе, финансах и налоговой политике. Анализ событий мира бизнеса, мнения и комментарии экспертов сферы, интервью с лидерами сферы.

► Мнения - интервью, разговоры и студийные дискуссии, мнения комментаторов и экспертов о процессах в обществе и политике, углубленный анализ актуальных вопросов и проблем.

► Культура - углубленно о событиях в мире культуры и политике культуры - рецензии критиков, интервью с музыкантами, кино, театр, фоторассказы, видео и аудиосодержание.

► Спорт - новейшее из мира спорта - интервью со спортсменами, подкасты, история спорта, комментарии профессионалов и анализ.