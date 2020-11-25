Алюминиевая фольга: когда использовать блестящую сторону, а когда - матовую?

Секрет: технология производства

В действительности все не так сложно, как может показаться. Стороны фольги отличаются из-за особенностей ее производства. Так как в результате полученный материал очень тонкий и хрупкий, алюминий раскатывается в тонкие листы фольги тяжелыми металлическими роликами. Одна сторона соприкасается с катками, которые полируют ее до блеска, а вторая - остается матовой.

Какую сторону лучше использовать?

Версии очень разнятся: кто-то скажет, что фольга должна лежать блестящей стороной вверх, а кто-то говорит, что при готовке мяса и рыбы блестящая сторона должна быть внешней - именно так получится хрустящая корочка.