Ср, 25.11.2020
Я призываю всех родителей Латвии уделять больше внимания своим детям, особенно тем, кто учится дома. Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации
Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации

Алюминиевая фольга: когда использовать блестящую сторону, а когда - матовую?

ФОТО: hanif66/Shutterstock.com

Рулон фольги можно найти почти на каждой кухне. Самые внимательные заметили, что одна сторона у фольги блестящая, а вторая - матовая. Почему так? 

Секрет: технология производства

В действительности все не так сложно, как может показаться. Стороны фольги отличаются из-за особенностей ее производства. Так как в результате полученный материал очень тонкий и хрупкий, алюминий раскатывается в тонкие листы фольги тяжелыми металлическими роликами. Одна сторона соприкасается с катками, которые полируют ее до блеска, а вторая - остается матовой. 

Какую сторону лучше использовать? 

Версии очень разнятся: кто-то скажет, что фольга должна лежать блестящей стороной вверх, а кто-то говорит, что при готовке мяса и рыбы блестящая сторона должна быть внешней - именно так получится хрустящая корочка. 

На самом же деле физические свойства обеих сторон фольги настолько малы, что вы можете безопасно использовать любую из них для приготовления и хранения еды без каких-либо проблем.

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