В Курземе пьяные мужчины пытались добраться до Риги на угнанном такси. Их поймали в Талси

В воскресенье, 22 ноября. полиция получила информацию о том, что два человека перемещаются на чудом автомобиле. Госполиция задержала подозреваемых в Талси и начала уголовный процесс.

В ходе следствия выяснилось, что двое мужчин употребляли алкоголь и после этого решили поехать на такси в Ригу. По дороге в Ригу у сидевшего спереди пассажира по неизвестным причинам возник конфликт с водителем такси, в результате чего мужчина начал таксиста бить. Водителю удалось сбежать, однако мужчины решили продолжить путь, поэтому один из них сел за руль.

В Талси у автомобиля возникли технические проблемы, поэтому путь на автовокзал мужчины продолжили пешком и были задержаны.