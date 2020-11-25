В Курземе пьяные мужчины пытались добраться до Риги на угнанном такси. Их поймали в Талси

В конце прошлой недели в Курземе пьяные мужчины угнали такси. Госполиция начала по данному факту уголовный процесс, сообщает агентство LETA.
В воскресенье, 22 ноября. полиция получила информацию о том, что два человека перемещаются на чудом автомобиле. Госполиция задержала подозреваемых в Талси и начала уголовный процесс.
В ходе следствия выяснилось, что двое мужчин употребляли алкоголь и после этого решили поехать на такси в Ригу. По дороге в Ригу у сидевшего спереди пассажира по неизвестным причинам возник конфликт с водителем такси, в результате чего мужчина начал таксиста бить. Водителю удалось сбежать, однако мужчины решили продолжить путь, поэтому один из них сел за руль.
В Талси у автомобиля возникли технические проблемы, поэтому путь на автовокзал мужчины продолжили пешком и были задержаны.
В момент задержания в выдохе мужчин было зафиксировано около трех промилле алкоголя. Ранее оба они уже попадали в поле зрения полиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Следствие продолжается.