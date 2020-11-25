Ср, 25.11.2020
Сейчас тренд интернета - быть собой. Маргарита Веверица, фитнес-блогер
Маргарита Веверица, фитнес-блогер

В Москве задержали женщин, вымогавших у Тарзана два миллиона

Сергей Глушко

ФОТО: SCANPIX

В столице задержали двух женщин, которые мошенническим путем вымогали у Тарзана крупную сумму в размере двух миллионов рублей (более 22 000 евро). В противном случае злоумышленники пообещали обнародовать в Сети компрометирующее стриптизера пикантное видео, пишет Cosmopolitan. 

Накануне полицейские провели "контрольную закупку" в одном из московских ресторанов. Сергей вышел на связь с вымогателями и согласился удовлетворить их требования. В результате спецоперации шантажировавшие Сергея Глушко люди получили требуемую сумму, после чего были задержаны.

Утверждается, что 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. шантажировали стриптизера интимными видео. Старшая из женщин не имеет постоянного места жительства и прописки, а также официально не работает, младшая также является безработной.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. Полицейские выясняют, действительно ли у них имелось видео, способное нанести очередной удар по репутации стриптизера.

Последние новости

НАВЕРХ
Back