В Москве задержали женщин, вымогавших у Тарзана два миллиона

В столице задержали двух женщин, которые мошенническим путем вымогали у Тарзана крупную сумму в размере двух миллионов рублей (более 22 000 евро). В противном случае злоумышленники пообещали обнародовать в Сети компрометирующее стриптизера пикантное видео, пишет Cosmopolitan.
Накануне полицейские провели "контрольную закупку" в одном из московских ресторанов. Сергей вышел на связь с вымогателями и согласился удовлетворить их требования. В результате спецоперации шантажировавшие Сергея Глушко люди получили требуемую сумму, после чего были задержаны.
Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. Полицейские выясняют, действительно ли у них имелось видео, способное нанести очередной удар по репутации стриптизера.