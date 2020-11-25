В Москве задержали женщин, вымогавших у Тарзана два миллиона

Накануне полицейские провели "контрольную закупку" в одном из московских ресторанов. Сергей вышел на связь с вымогателями и согласился удовлетворить их требования. В результате спецоперации шантажировавшие Сергея Глушко люди получили требуемую сумму, после чего были задержаны.