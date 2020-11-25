"Говорил, что за ним следят". Подруга Бориса Немцова рассказала о первых минутах после убийства политика

Согласно словам девушки, в то утро она прилетела в российскую столицу. Немцов встретил ее в аэропорту и отвез домой, затем сам он уехал по делам.

"Мы разговаривали по телефону и решали, куда пойдем ужинать в этот вечер. Выбирали между несколькими вариантами, но остановили свой выбор все-таки на Bosco Cafe, хотя он и шутил, что это очень рискованно - ужинать перед маршем напротив Кремля. (...)

Когда Борис вернулся, он был очень тревожным в тот вечер. Он выглядывал в окно и говорил, что за ним следят", 2

- рассказала девушка.

После ужина, с ее слов, она предложила отправиться домой на машине, но политик хотел пройтись пешком. На Большом Москворецком мосту, где они шли очень близко друг к другу, Дурицкая услышала хлопки:

"Я подняла голову вверх, так как подумала, что это салюты. И когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Но, обернувшись, я увидела только уносящийся с мимолетной скоростью серого цвета автомобиль. Я присела к Борису, и до последнего я думала, что это была чья-то злая шутка и ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив". Но девушка увидела, как Немцов задыхается и у него изо рта пошла кровь.

Анна очень испугалась, спрашивала Немцова, что ей делать, но тот не отвечал. Она подбежала к снегоуборочной машине и попросила водителя вызвать "скорую", так как сама забыла номер. Тот, по ее словам, был безразличен, и девушке пришлось вызвать медиков самой.

Когда Дурицкая вернулась к Немцову, его документы и телефон рассматривал какой-то мужчина. Девушка заявила, что политик был убит сразу.

Он не успел ей ничего сказать.

Видео: Интервью с Анной Дурицкой