"Говорил, что за ним следят". Подруга Бориса Немцова рассказала о первых минутах после убийства политика

Свидетельница убийства политика Бориса Немцова - украинская модель Анна Дурицкая - рассказала Дмитрию Гордону на его YouTube-канале подробности рокового дня 27 февраля 2015 года, когда оппозиционер был застрелен.
Согласно словам девушки, в то утро она прилетела в российскую столицу. Немцов встретил ее в аэропорту и отвез домой, затем сам он уехал по делам.
"Мы разговаривали по телефону и решали, куда пойдем ужинать в этот вечер. Выбирали между несколькими вариантами, но остановили свой выбор все-таки на Bosco Cafe, хотя он и шутил, что это очень рискованно - ужинать перед маршем напротив Кремля. (...)
Когда Борис вернулся, он был очень тревожным в тот вечер. Он выглядывал в окно и говорил, что за ним следят",
- рассказала девушка.
После ужина, с ее слов, она предложила отправиться домой на машине, но политик хотел пройтись пешком. На Большом Москворецком мосту, где они шли очень близко друг к другу, Дурицкая услышала хлопки:
"Я подняла голову вверх, так как подумала, что это салюты. И когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Но, обернувшись, я увидела только уносящийся с мимолетной скоростью серого цвета автомобиль. Я присела к Борису, и до последнего я думала, что это была чья-то злая шутка и ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив". Но девушка увидела, как Немцов задыхается и у него изо рта пошла кровь.
Анна очень испугалась, спрашивала Немцова, что ей делать, но тот не отвечал. Она подбежала к снегоуборочной машине и попросила водителя вызвать "скорую", так как сама забыла номер. Тот, по ее словам, был безразличен, и девушке пришлось вызвать медиков самой.
Когда Дурицкая вернулась к Немцову, его документы и телефон рассматривал какой-то мужчина. Девушка заявила, что политик был убит сразу.
Он не успел ей ничего сказать.
Видео: Интервью с Анной Дурицкой
По делу об убийстве Бориса Немцова к срокам от 11 до 20 лет были приговорены пять человек. Максимальный срок был назначен убийце политика Зауру Дадаеву. Организатор и заказчик убийства так и не были найдены.