VL-TB/LNNK станет первой партией, которая проведет съезд полностью удаленно

В субботу, 28 ноября, состоится ежегодный съезд национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK).
VL-TB/LNNK станет первой в Латвии партией, которая проведет съезд полностью удаленно.
На съезде будет избрано новое руководство VL-TB/LNNK, и голосование за кандидатов уже более недели проходит по почте. На пост председателя нацобъединения претендует его нынешний руководитель, депутат Сейма Райвис Дзинтарс. Подсчет голосов будет проводиться в прямом эфире.
Перед делегатами выступят председатель Сейма Инара Мурниеце, депутат Европарламента Роберт Зиле и Дзинтарс.
Съезд будет транслироваться на сайте VL-TB/LNNK и странице партии в Facebook.