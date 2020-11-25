Ср, 25.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

VL-TB/LNNK станет первой партией, которая проведет съезд полностью удаленно

Райвис Дзинтарс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В субботу, 28 ноября, состоится ежегодный съезд национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK).

VL-TB/LNNK станет первой в Латвии партией, которая проведет съезд полностью удаленно.

На съезде будет избрано новое руководство VL-TB/LNNK, и голосование за кандидатов уже более недели проходит по почте. На пост председателя нацобъединения претендует его нынешний руководитель, депутат Сейма Райвис Дзинтарс. Подсчет голосов будет проводиться в прямом эфире.

Перед делегатами выступят председатель Сейма Инара Мурниеце, депутат Европарламента Роберт Зиле и Дзинтарс.

Съезд будет транслироваться на сайте VL-TB/LNNK и странице партии в Facebook.

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