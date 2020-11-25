VL-TB/LNNK станет первой партией, которая проведет съезд полностью удаленно

На съезде будет избрано новое руководство VL-TB/LNNK, и голосование за кандидатов уже более недели проходит по почте. На пост председателя нацобъединения претендует его нынешний руководитель, депутат Сейма Райвис Дзинтарс. Подсчет голосов будет проводиться в прямом эфире.