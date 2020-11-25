Ср, 25.11.2020
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Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации

LIZDA требует отставки министра образования и науки Илги Шуплинской
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Илга Шуплинска

ФОТО: LETA

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) потребует отставки министра образования и науки Илги Шуплинской, сообщила на пресс-конференции председатель профсоюза Инга Ванага.

Она указала, что на переговорах с профсоюзом министр выразила готовность поддержать только одно из 15 требований LIZDA, два выполнить частично, а остальные полностью проигнорированы.

Кроме того, по словам Ванаги, социальный диалог с министром после заседания совета LIZDA резко ухудшился.

Ванага подчеркнула, что профсоюз не может согласиться с тем, что в условиях чрезвычайного положения продвигаются поправки в законодательстве, которые свидетельствуют об отсутствии понимания сути работы учителя.

Профсоюз считает, что в условиях чрезвычайного положении к учителям предъявляются неадекватные требования. Уже сейчас учителя делают больше, чем от них требуется, для введения нового содержания образования не хватает качественных учебных пособий и информационных технологий, удаленное обучение и для школьников, и для учителей проходит в условиях повышенного стресса, что влияет на качество образования.

"И в этих условиях министр образования и науки до конца года планирует утвердить в правительстве повышенные требования к качеству работы, а если учитель их не выполнит, его зарплата будет уменьшена на 20%. Профсоюз считает, что это недопустимо и цинично. Вместо этого министру следовало бы искать новые меры поддержки педагогов", - сказала руководитель профсоюза.

Также игнорируются потребности педагогов дошкольного образования и не решается проблема нехватки финансирования для высшего образования и науки, добавила она.

LIZDA подаст запрос об отставке и самой Шуплинске, и парламенту, который должен будет его рассмотреть.

Шуплинска, комментируя решение профсоюза требовать ее отставки, заявила, что на все вопросы LIZDA ответы были даны. Она считает, что диалог с профсоюзом ведется очень интенсивно. "Я не могу назвать ни одной рабочей группы, где профсоюз не был бы представлен", - сказала она.

Также она упрекнула LIZDA в отсутствии сотрудничества при принятии решений об организации учебного процесса в условиях Covid-19.

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