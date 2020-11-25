Изъятые в Таиланде "наркотики" почти на миллиард долларов, оказались чистящим средством

Власти Таиланда сообщили о впечатляющей конфискации партии кетамина, но при подробном лабораторном анализе этого вещества, обнаружили что, изъятым веществом был тринатрийфосфат, который широко используется в чистящих средствах.

По сообщению Министерства юстиции Таиланда, результат первоначального тестирования на месте происшествия оказался ошибочным.

Официальные лица Таиланда ранее объявили о самом крупном изъятии кетамина в истории страны.

Кетамин - это вещество, используемое в качестве обезболивающего, но люди также используют его как опьяняющее вещество - из-за его галлюциногенных свойств он стал популярным "наркотиком для вечеринок".

В свою очередь, тринатрийфосфат - это белый порошок, используемый для удаления пятен.