Изъятые в Таиланде "наркотики" почти на миллиард долларов, оказались чистящим средством

У властей Таиланда случилось недоразумение, когда после изъятия наркотиков на сумму почти миллиард долларов, оказалось, что "наркотики" были веществом, которое используют для удаления пятен, сообщает BBC.
Власти Таиланда сообщили о впечатляющей конфискации партии кетамина, но при подробном лабораторном анализе этого вещества, обнаружили что, изъятым веществом был тринатрийфосфат, который широко используется в чистящих средствах.
По сообщению Министерства юстиции Таиланда, результат первоначального тестирования на месте происшествия оказался ошибочным.
Кетамин - это вещество, используемое в качестве обезболивающего, но люди также используют его как опьяняющее вещество - из-за его галлюциногенных свойств он стал популярным "наркотиком для вечеринок".
В свою очередь, тринатрийфосфат - это белый порошок, используемый для удаления пятен.
12 ноября власти Таиланда объявили, что со склада было изъято около 11,5 тонн белого порошка. Полицейская операция была проведена после анонимного сообщения из Тайваня.