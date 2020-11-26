Когда Путину надоест платить за безумие Лукашенко?

Поэтому скорее всего, может произойти смена курса прежнего содействия, указывает политик и общественный деятель, член Главного состава Координационного совета Валерий Мацкевич, комментируя сегодняшние отношения Беларуси и России и взаимодействие между странами.

"Нужно понимать, что Лукашенко фактически находится под опекой России. Ей не хватает средств для решения своих социальных проблем, зато их достаточно для поддержки всех тиранов мира и списывания долгов. Я уверен, что России уже надоело расплачиваться финансами и репутацией за все здесь, в Беларуси, происходящее безумие", - указывает В. Мацкевич.

"Россия оказалась в очень деликатной ситуации. С одной стороны она посредством поддержки Лукашенко хочет выиграть время, чтобы поддержать, фактически создать и выпестовать в Беларуси пророссийские силы, влияние которых на данный момент весьма незначительно. Ведь Лукашенко эту сферу придерживал как свое поле действий, монополизируя двусторонние отношения с Россией, на протяжении более чем четверти века.

С другой стороны, оказывая поддержку Лукашенко, Россия все больше отталкивает от себя общество Беларуси.

В связи с этим формирование таких пророссийских сил становится все менее стратегически важным – их влияние на распорядок дня в Беларуси может быть незначительно мало", - разъясняет представитель Координационного совета.

"Зато сейчас необходимо внимательно перестроиться, соответственно новой реальности, так как сливается все больше информации об истинном положении дел в Беларуси и глаза граждан России начинают открываться. Поддерживая Лукашенко, рейтинг Путина падает не только среди граждан Беларуси, но и среди его собственного электората. И это уже совсем другой уровень урона. Вместе с этим потери от сотрудничества с токсичным Лукашенко превышают уровень сомнений о возможности сотрудничества с демократической властью Беларуси, которая была бы цивилизованной, прогнозируемой и последовательной", - разъясняет Мацкевич.

"Также важно понять, что в России постепенно приходят к осознанию неспособности Лукашенко стабилизировать ситуацию в стране. Россия поддерживала Лукашенко, так как боялась потерять Беларусь. Но все более чаще слышны отзывы, что можно как раз наоборот безвозвратно потерять Беларусь, если продолжать оказывать поддержку", - подчеркивает Мацкевич.

Более подробно о ситуации в Беларуси, а также об отношениях России и Беларуси узнаете в новом приготовленном Валерием Мацкевичем видео-комментарии.

Видео: Комментарий Валерия Мацкевича