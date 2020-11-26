Disney из-за пандемии уволит 32 тысячи сотрудников

Компания Walt Disney Co объявила об увольнении 32 тысяч сотрудников из-за ограничений, вызванных пандемией Covid-19. В основном под сокращения попадут работники тематических парков, - сообщает "Дождь".
В сентябре Disney сообщила о планах уволить 28 тысяч сотрудников. По словам представителя компании, новая цифра включает ранее объявленное количество сокращений.
Сокращения в основном затронут тематические парки как в США, так и в других странах мира.
Увольнения планируются во второй половине 2021 года.