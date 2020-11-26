Covid-19 и больницы: заполняемость, больные врачи и чем лечат пациентов

Даугавпилс

Член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов сообщил агентству LETA, что на данный момент в больнице проходят лечение 56 больных Covid-19 в возрасте от 17 до 94 лет, девять из которых находятся в тяжелом состоянии, трое из них - в реанимации.

В межучреждении для пациентов с Covid-19 предусмотрено 100 коек, однако, по словам Семенова, больница разработала механизм для увеличения числа доступных коек.

"Пока справляемся", - прокомментировал ситуацию Семенов, добавив, что Covid-19 на сегодняшний день заразились 40 из около 1500 работников больницы, еще десять являются контактными лицами заболевших.

По словам руководителя больницы, пока учреждение в полной мере обеспечивает предоставление услуг.

Елгава

Главный врач Елгавской больницы Солвейга Абола также сообщила, что предоставление услуг не нарушено, так как больница главным образом предоставляет неотложную помощь, а не плановые услуги.

Сейчас в медучреждении находятся 18 больных с Covid-19, однако, по словам Аболы, ситуация в течение дня может измениться, так как в транзитном отделении больницы находятся несколько человек с подозрением на Covid-19. В больнице для пациентов с Covid-19 в общей сложности выделено 20 коек и больше коек, по словам главврача, освободить невозможно.

На сегодняшний день Covid-19 выявлен у девяти из 500 работников больницы, однако часть случаев инфицирования связана с работой в других медучрежениях, сообщила представитель Елгавской больницы.

Вентспилс

В Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе из 32 доступных коек сейчас заполнены 13.

Резекне

В Резекненской больнице лечение проходят восемь больных Covid-19 со среднетяжелым течением болезни. Специалист по общественным отношениям медучреждения Лаура Сондоре пояснила, что в общей сложности для пациентов с Covid-19 в больнице доступны 28 койко-мест.

Лиепая

По словам представителя Лиепайской региональной больницы Индры Грасе, в медучреждении лечение проходят 19 пациентов с Covid-19. Она сообщила, что для пациентов с Covid-19 в больнице предусмотрены 33 койки, а также девять транзитных коек и два места в реанимации.

Рига - Гайльэзерс

По сравнению с первой волной Covid-19 весной в Латвии сейчас благодаря лечению удается чаще избегать летальных исходов, рассказала агентству LETA руководитель отдела опасных инфекций стационара "Гайльэзерс" Монта Маделане.

По ее мнению, это связано с пониманием медицинских работников о том, как лечить пациентов с Covid-19.

В настоящее время для лечения используются дексаметазон и ремдесивир. 10

В стационаре "Гайльэзерс" лечатся сейчас 39 больных Covid-19 в отделениях опасных инфекций и токсикологии и сепсиса.