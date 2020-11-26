Инструкция по смесителю для писсуара? Суд возмущен "материалами" по трагедии в Золитуде

Оценивая деятельность прокуроров Каспара Цакула, Екатерины Кушаковой и Агриса Скрадайлиса в досудебном производстве по уголовному делу, качество дела при передаче его в суд и работу во время судебного разбирательства, Пардаугавский суд города Риги признал, что есть основания обратить внимание Генерального прокурора на выявленные судом недостатки и несоблюдение норм закона, что существенно затруднило рассмотрение дела.

Суд пришел к выводу, что прокуратура также включила в уголовное дело материалы, которые не имеют отношения к рассматриваемому преступлению и не использовались в качестве доказательств.

По мнению суда, нет оснований для включения в список вещественных доказательств и документов по уголовному делу таких объемных документов, папок с документами и носителей информации, которые охватывают несколько тысяч документов. Их поместили в бесчисленное количество ящиков, но прокуратура не проанализировала их и не упомянула в обвинительном заключении.

Суд отмечает, что эти вещественные доказательства и документы должны были быть исследованы обвиняемыми, их защитниками и судом, что потребовало человеческих ресурсов, времени и неоправданных расходов.

В то же время нет логического объяснения тому, почему во время обыска были изъяты такие документы, как инструкция по эксплуатации смесителя для писсуара, различные инструкции, схемы установки раковины, брошюра Citadele banka "Кредитное предложение банка Citadele" и многие другие аналогичные материалы, которые явно не имеют никакого отношения к предмету доказывания в данном уголовном производстве, заключил суд.

Это свидетельствует о том, что практически все, что когда-либо было обнаружено у обвиняемых, было приобщено к делу, таким образом, в результате такого формального действия искусственно увеличились объемы уголовного дела, вещественных доказательств и документов, что не способствовало ускорению производства, считает суд.

Одно только сокращенное постановление суда состоит из 849 страниц, из которых 560 страниц, или большая часть постановления, состоят только из перечисленных материальных доказательств и документов.

Эти факты привели к тому, что у суда возникли разумные сомнения в том, что прокуроры, предъявляющие обвинение, сами знают, что есть в большом деле, которое было передано в суд.

Эти сомнения усиливает тот факт, что ящики с вещественными доказательствами и документами, полученные судом из прокуратуры, были опечатаны лентами государственной полиции, что указывает на то, что прокуратура вряд ли открыла ящики и ознакомилась с их содержимым до передачи дела в суд.

Таким образом, наличие этих документов в деле заставляет суд усомниться в профессионализме государственных обвинителей, а также в серьезном отношении к своим служебным обязанностям в таком социальном и важном уголовном процессе.