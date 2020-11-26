В Дании убитые из-за коронавируса норки "восстали" из могил

Всего на данный момент в Дании убили уже около 10 миллионов норок, подготовив для мертвых зверьков 15 общих могил, пишет "Медуза". ЧП с "восставшими" из могил норками произошло на военном полигоне возле города Хольстебро на западе полуострова Ютландия.

"По мере разложения тел могут образовываться газы. Это заставляет их немного расшириться. Таким образом, в худших случаях тело норки выталкивает из земли", - прокомментировал ситуацию представитель Национальной полиции Томас Кристенсен.

В полиции добавили, что это естественный процесс. Теперь могилы пришлось засыпать большим количеством почвы. Известно, что в общей "могиле" на военном полигоне на глубине в один метр было похоронено несколько тысяч норок.

В датском Министерстве окружающей среды заверили, что вокруг района захоронения возведут забор, а до тех пор будут контролировать 24 часа в сутки.